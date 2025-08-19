Миранчук поборется с Месси за приз автору лучшего гола тура МЛС

В четверку претендентов вошел полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук, который в выездном матче против «Колорадо Рэпидз» (1:3) отметился эффектным голом из-за пределов штрафной.
Также на награду претендуют полузащитник «Лос-Анджелеса» Марк Дельгадо, полузащитник «Цинциннати» Эвандер и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.
В этом сезоне Миранчук провел за «Атланту» 29 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Он делит звание лучшего бомбардира команды вместе с ивуарийским нападающим Эммаунуэлем Латте Лат.
Ранее Алексей Миранчук вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против Иордании (4 сентября) и Катара (7 сентября).
«Атланта» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 24 августа, команда дома сыграет с «Торонто».