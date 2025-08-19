Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.25
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.80
П2
3.54
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.87
П2
4.59
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.96
П2
6.37
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.41
П2
2.33
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.27
П2
11.50
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.31
П2
14.00
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Миранчук поборется с Месси за приз автору лучшего гола тура МЛС

Пресс-служба МЛС опубликовала список номинантов на звание автора самого красивого гола по итогам прошедшего тура.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В четверку претендентов вошел полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук, который в выездном матче против «Колорадо Рэпидз» (1:3) отметился эффектным голом из-за пределов штрафной.

Также на награду претендуют полузащитник «Лос-Анджелеса» Марк Дельгадо, полузащитник «Цинциннати» Эвандер и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

В этом сезоне Миранчук провел за «Атланту» 29 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Он делит звание лучшего бомбардира команды вместе с ивуарийским нападающим Эммаунуэлем Латте Лат.

Ранее Алексей Миранчук вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против Иордании (4 сентября) и Катара (7 сентября).

«Атланта» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 24 августа, команда дома сыграет с «Торонто».