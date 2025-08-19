Стали известны подробности общения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

В «ПСЖ» попросили игроков не поднимать политические темы. Чтобы исключить любые репутационные риски, связанные с конфликтом между Россией и Украиной, главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луис Кампуш лично поговорили с Забарным и Сафоновым после трансфера Ильи, объяснив, что в клубе тема политики обсуждаться не будет.