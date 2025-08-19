Стали известны подробности общения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

По информации источника, первая встреча Забарного и Сафонова состоялась вскоре после подписания контракта украинцем. На первой же тренировке игроки пересеклись и общались по-русски в рамках рабочих моментов.
В «ПСЖ» попросили игроков не поднимать политические темы. Чтобы исключить любые репутационные риски, связанные с конфликтом между Россией и Украиной, главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луис Кампуш лично поговорили с Забарным и Сафоновым после трансфера Ильи, объяснив, что в клубе тема политики обсуждаться не будет.
В общении между игроками также участвует капитан «ПСЖ» Маркиньос, который помогает поддерживать баланс и сохранять в раздевалке исключительно рабочую атмосферу. Также барьеры в общении помогает снимать Хвича Кварацхелия, который говорит по-русски. Во время игровых эпизодов Сафонов и Забарный общаются на английском.
Отмечается, что Сафонов сразу дал понять, что не испытывает к Забарному никакого негатива. Он готов помогать ему адаптироваться и играть вместе, независимо от национальности или политических обстоятельств. Таким образом, игрокам удалось найти взаимопонимание и наладить рабочие отношения.
Что касается будущего Сафонова в «ПСЖ», то в клубе продолжают рассчитывать на него как на второго вратаря. При этом россиянин готов бороться с Люкой Шевалье за позицию первого номера команды.
Забарный перешел в «ПСЖ» на прошлой неделе из «Борнмута». 22-летний украинец обошелся парижанам в 63 млн евро и стал вторым самым дорогим защитником в истории клуба после Ашрафа Хакими (68 млн евро).
В пятницу, 22 августа, «ПСЖ» дома сыграет с «Анже». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.