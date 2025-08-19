Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
17:00
Калуга
:
Амкал
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.65
П2
3.10
Футбол. Кубок России
17:00
Кубань Холдинг
:
Нарт Ч
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.80
П2
4.37
Футбол. Кубок России
18:30
Кубань
:
ПСК
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.96
П2
6.37
Футбол. Кубок России
19:15
Спартак Тм
:
Металлург Лп
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.30
П2
2.35
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Ст
:
Ангушт
Все коэффициенты
П1
1.24
X
5.86
П2
11.00
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.38
П2
13.75

Экс-форвард «Осасуны» — о Роналду: Он был высокомерным парнем

Вальтер Пандиани вспомнил о стычке со звездным португальцем.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Экс-нападающий «Осасуны» Вальтер Пандиани вспомнил о стычке с Криштиану Роналду, которая произошла 14 лет назад во время матча «Осасуна» — «Реал».

«Там была очень агрессивная публика, они свистели и оскорбляли Роналду с того самого момента, как он вышел разминаться. Это его взбесило, он начал отрабатывать штрафные, бить по зрителям. Именно поэтому он был таким разгоряченным в начале матча. Во время фола против “Реала” Криштиану толкнул моего одноклубника Камунаса, а я бросился его защищать. Я толкнул Роналду, и он спросил меня, кто я такой и сколько зарабатываю.

Перепалка продолжилась в подтрибунке с участием его и Серхио Рамоса. Я был очень зол, и они тоже. Мне очень не понравилось поведение Роналду. Он был высокомерным парнем. Да, он невероятный бомбардир, но его поведение оставляло желать лучшего. Потом вышел Моуринью и сказал, что я ищу бесплатной рекламы после одиннадцати лет игры в Сегунде. Это было очень неприятно", — сказал Пандиани в интервью AS.

Отметим, что первая встреча «Реала» и «Осасуны» в рамках нового сезона Ла Лиги состоится 19 августа в 22:00 мск.

Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
Читать дальше