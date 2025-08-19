Экс-форвард «Осасуны» — о Роналду: Он был высокомерным парнем

Экс-нападающий «Осасуны» Вальтер Пандиани вспомнил о стычке с Криштиану Роналду, которая произошла 14 лет назад во время матча «Осасуна» — «Реал».
«Там была очень агрессивная публика, они свистели и оскорбляли Роналду с того самого момента, как он вышел разминаться. Это его взбесило, он начал отрабатывать штрафные, бить по зрителям. Именно поэтому он был таким разгоряченным в начале матча. Во время фола против “Реала” Криштиану толкнул моего одноклубника Камунаса, а я бросился его защищать. Я толкнул Роналду, и он спросил меня, кто я такой и сколько зарабатываю.
Перепалка продолжилась в подтрибунке с участием его и Серхио Рамоса. Я был очень зол, и они тоже. Мне очень не понравилось поведение Роналду. Он был высокомерным парнем. Да, он невероятный бомбардир, но его поведение оставляло желать лучшего. Потом вышел Моуринью и сказал, что я ищу бесплатной рекламы после одиннадцати лет игры в Сегунде. Это было очень неприятно", — сказал Пандиани в интервью AS.
Отметим, что первая встреча «Реала» и «Осасуны» в рамках нового сезона Ла Лиги состоится 19 августа в 22:00 мск.