Экс-форвард «Осасуны» — о Роналду: Он был высокомерным парнем

«Там была очень агрессивная публика, они свистели и оскорбляли Роналду с того самого момента, как он вышел разминаться. Это его взбесило, он начал отрабатывать штрафные, бить по зрителям. Именно поэтому он был таким разгоряченным в начале матча. Во время фола против “Реала” Криштиану толкнул моего одноклубника Камунаса, а я бросился его защищать. Я толкнул Роналду, и он спросил меня, кто я такой и сколько зарабатываю.