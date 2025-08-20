СМИ: Французский «Аяччо» начал процедуру банкротства

13 августа Федерация футбола Франции (FFF) объявила об отстранении «Аяччо», который занял 12-е место в Лиге 2 в сезоне-2024/25, от всех национальных соревнований. Клуб по-прежнему надеется заявиться в третий по силе дивизион чемпионата Франции, однако для этого «Аяччо» нужно собрать несколько сотен тысяч евро, прежде чем 21 августа подать апелляцию на решение FFF. Болельщики клуба за сутки сборов средств сумели собрать 12 тысяч евро.