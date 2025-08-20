СМИ: Французский «Аяччо» начал процедуру банкротства

Корсиканцы подали заявление о банкротстве в понедельник в коммерческий суд города Аяччо. Процедура означает увольнение 180 сотрудников «Аяччо» и закрытие клубного тренировочного центра, который в мае был признан одним из лучших во втором по силе футбольном дивизионе Франции.
13 августа Федерация футбола Франции (FFF) объявила об отстранении «Аяччо», который занял 12-е место в Лиге 2 в сезоне-2024/25, от всех национальных соревнований. Клуб по-прежнему надеется заявиться в третий по силе дивизион чемпионата Франции, однако для этого «Аяччо» нужно собрать несколько сотен тысяч евро, прежде чем 21 августа подать апелляцию на решение FFF. Болельщики клуба за сутки сборов средств сумели собрать 12 тысяч евро.
«Аяччо» был основан в 1910 году. Наивысшее достижение клуба в чемпионате Франции — 6-е место в сезоне 1970/71. Последний раз корсиканцы играли в Лиге 1 в сезоне-2022/23.
За красно-белых играли двое футболистов из России — защитник Дмитрий Ананко (18 матчей с 2002-го по 2003 год) и нападающий Андрей Панюков (27 матчей и 6 забитых мячей в сезоне-2015/16).