Футболист намерен уйти в декрет из-за отказа клуба его продавать

По данным источника, несколько месяцев назад Хуан Крус сообщил руководству испанского «Леганеса» о желании покинуть команду. Клубу поступило несколько предложений, но он отказывается продавать испанца меньше чем за 10 миллионов евро. Из-за этого переговоры срываются.
25-летний Крус не хочет играть за «Леганес». В скором времени футболист станет отцом, поэтому рассматривает возможность ухода в декретный отпуск вместо супруги.
В минувшем сезоне Крус провел 34 матча в Ла Лиге. Он забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. По итогам сезона клуб из пригорода Мадрида занял 18-е место и вылетел в Сегунду. В стартовом матче сезона-2025/26 «Леганес» сыграл вничью в гостях против «Уэски» (1:1).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Круса в пять миллионов евро. Полузащитник ранее выступал за «Малагу» и «Бетис».