Футболист намерен уйти в декрет из-за отказа клуба его продавать

В минувшем сезоне Крус провел 34 матча в Ла Лиге. Он забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. По итогам сезона клуб из пригорода Мадрида занял 18-е место и вылетел в Сегунду. В стартовом матче сезона-2025/26 «Леганес» сыграл вничью в гостях против «Уэски» (1:1).