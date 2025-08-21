Клубы АПЛ потратили рекордную сумму в летнее трансферное окно

Ричмонд
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.50
П2
2.05
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.85
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.34
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.58
П2
2.27
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.54
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.45
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.05
П2
5.30
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.49
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.29
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.22
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.65
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.69
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.62
П2
3.57
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.01
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.65
П2
2.11
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.45
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.31
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.43
П2
11.75
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.75
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.46
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.02
П2
2.21
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.72
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.42
П2
2.83
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.22
П2
2.21
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.56
П2
4.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
20.00
X
8.40
П2
1.12
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
25.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.15
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Клубы АПЛ потратили рекордную сумму в летнее трансферное окно

Как сообщает Би-би-си, общая сумма расходов клубов Английской Премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно достигла рекордных 2,37 млрд фунтов стерлингов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Рекорд побит благодаря последнему переходу нападающего сборной Швейцарии Ноа Окафора из итальянского «Милана» в «Лидс» за 18 млн фунтов. Свои трансферные рекорды в это летнее окно переписали сразу шесть команд АПЛ.

Рекордные подписания этим летом оформили «Брентфорд» (Данго Уаттара, 42,5 млн), «Борнмут» (Бафоде Диаките, 34,6 млн), «Бернли» (Лесли Угочукву, 25 млн), «Сандерленд» (Хабиб Диарра, 26 млн), «Ноттингем Форест» (Омари Хатчинсон, 37,5 млн) и «Ливерпуль» (Флориан Вирц, 100 млн).

Предыдущий трансферный рекорд в Премьер-лиге — 2,36 млрд фунтов — был установлен летом 2023 года.

Вероятнее всего, общая сумма расходов серьезно увеличится. Трансферное окно в АПЛ закроется только 1 сентября.