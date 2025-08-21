Клубы АПЛ потратили рекордную сумму в летнее трансферное окно

Рекорд побит благодаря последнему переходу нападающего сборной Швейцарии Ноа Окафора из итальянского «Милана» в «Лидс» за 18 млн фунтов. Свои трансферные рекорды в это летнее окно переписали сразу шесть команд АПЛ.
Рекордные подписания этим летом оформили «Брентфорд» (Данго Уаттара, 42,5 млн), «Борнмут» (Бафоде Диаките, 34,6 млн), «Бернли» (Лесли Угочукву, 25 млн), «Сандерленд» (Хабиб Диарра, 26 млн), «Ноттингем Форест» (Омари Хатчинсон, 37,5 млн) и «Ливерпуль» (Флориан Вирц, 100 млн).
Предыдущий трансферный рекорд в Премьер-лиге — 2,36 млрд фунтов — был установлен летом 2023 года.
Вероятнее всего, общая сумма расходов серьезно увеличится. Трансферное окно в АПЛ закроется только 1 сентября.