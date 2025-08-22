Месси обошел Миранчука в борьбе за приз за гол недели в МЛС

38-летний аргентинец одержал уверенную победу, набрав 80% голосов. Лучшим был признан его гол в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1).
Благодаря этому голу Месси единолично возглавил список бомбардиров МЛС, опередив нападающего «Нэшвилла» Сэма Сарриджа. На счету аргентинца 19 матчей, в которых он забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач.
Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук также номинировался на награду, но его гол в ворота «Колорадо Рэпидз» (1:3) занял последнее место, набрав всего 2,4% голосов. Он уступил в голосовании полузащитнику «Цинциннати» Эвандеру (13,8%) и полузащитнику «Лос-Анджелеса» Марку Дельгадо (3,8%).
https://vkvideo.ru/video-50270859_456244311.
В этом сезоне Миранчук провел за «Атланту» 29 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Он делит звание лучшего бомбардира команды вместе с ивуарийским нападающим Эммаунуэлем Латте Лат.
Ранее Алексей Миранчук вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против Иордании (4 сентября) и Катара (7 сентября).
«Атланта» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 24 августа, команда дома сыграет с «Торонто».