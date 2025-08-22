Президент «Сьона» подвел итоги выступления Миранчука в клубе

Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константен отметил, что Антон Миранчук запомнится техничным игроком, которого ценили в команде.
«Это очень хороший игрок. Но на адаптацию потребовалось немного больше времени. В швейцарском футболе нужно очень много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку. У нас был контракт на два сезона, у Антона имелась опция выхода. Это довольно короткий срок. Лучше было бы подписать контракт на три сезона с возможностью выхода после двух. Тем не менее он сумел вернуться в национальную сборную. Антон оставил после себя образ очень техничного футболиста, товарища по команде, которого все очень ценили», — приводит слова Константена РИА Новости.
Антон Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года. За швейцарскую команду россиянин провел 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт со «Сьоном» был рассчитан до лета 2026 года.
После 5 туров московское «Динамо» набрало 5 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В субботу, 23 августа, бело-голубые на домашней арене примут «Пари НН». Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.