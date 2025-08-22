Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.55
П2
2.25
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
10.75
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.25
П2
29.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.85
X
4.03
П2
1.75
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.54
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
0
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Арда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Абердин
2
:
ФКСБ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
3
:
Линфилд
1
П1
X
П2

Президент «Сьона» подвел итоги выступления Миранчука в клубе

21 августа 29-летний российский полузащитник Антон Миранчук прилетел в Москву для медосмотра перед переходом в «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константен отметил, что Антон Миранчук запомнится техничным игроком, которого ценили в команде.

«Это очень хороший игрок. Но на адаптацию потребовалось немного больше времени. В швейцарском футболе нужно очень много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку. У нас был контракт на два сезона, у Антона имелась опция выхода. Это довольно короткий срок. Лучше было бы подписать контракт на три сезона с возможностью выхода после двух. Тем не менее он сумел вернуться в национальную сборную. Антон оставил после себя образ очень техничного футболиста, товарища по команде, которого все очень ценили», — приводит слова Константена РИА Новости.

Антон Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года. За швейцарскую команду россиянин провел 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт со «Сьоном» был рассчитан до лета 2026 года.

После 5 туров московское «Динамо» набрало 5 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В субботу, 23 августа, бело-голубые на домашней арене примут «Пари НН». Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.