Матч «Ювентус» — «Парма» 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Парма» год назад вернулась в Серию А и выиграла борьбу за выживание, финишировав 16-й («Ювентус», напомним, стал четвертым). Несмотря на это Кристиан Киву, подхвативший команду по ходу сезона, покинул свой пост, и пармезанцев возглавил испанец Карлос Куэста, который в 29 лет стал самым юным главным тренером в истории итальянского высшего дивизиона. Он никогда не работал самостоятельно, но вы могли видеть его рядом с Микелем Артетой в «Арсенале». Первый официальный матч Куэсты не вышел комом: «Парма» неделю назад справилась с «Пескарой» в 1/32 финала кубка страны. Клуб, тем временем, устроил распродажу лидеров, поэтому задача перед Куэстой стоит непростая. По прогнозам «Парме» светят 15−16-е места, но дела могут пойти и хуже. Результаты и расписание чемпионата Италии по футболу вы можете найти здесь.