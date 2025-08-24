Матч «Ювентус» — «Парма» 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Чемпионат Италии обещает быть крайне увлекательным, потому что по предсезонным раскладам трудно уверенно судить, кто на этот раз зарубится за скудетто, а кто провалит борьбу в Серии А. Больше ясности принесут первые туры. Накануне мы увидели, что действующий чемпион «Наполи» вроде в порядке, да еще и обзавелся новой суперзвездой в лице Кевина де Брейне, а «Милан» уже сплоховал несмотря на помощь «старичка» Модрича, к которому как раз претензий не было.
Что с «Ювентусом»? «Старая синьора» межсезонье провела довольно тихо. Тренер Игор Тудор пока сохранил свой пост, хотя многими воспринимался как временная фигура. На клубном ЧМ «Юве» без проблем вышел из группы, но в первом же матче плей-офф уперся в мадридский «Реал» и вылетел, хотя по игре выглядел достойно на фоне более маститого на сегодня соперника. Главное усиление пришло из Франции. На Джонатана Дэвида, не пожелавшего продлить контракт с «Лиллем», претендовали чуть ли не все европейские гранды, но менеджмент «Ювентуса» оказался настойчивее. Тем не менее, букмекеры не видят «Ювентус» в числе фаворитов сезона — шансы «Интера» и «Наполи» считаются более реальными.
«Парма» год назад вернулась в Серию А и выиграла борьбу за выживание, финишировав 16-й («Ювентус», напомним, стал четвертым). Несмотря на это Кристиан Киву, подхвативший команду по ходу сезона, покинул свой пост, и пармезанцев возглавил испанец Карлос Куэста, который в 29 лет стал самым юным главным тренером в истории итальянского высшего дивизиона. Он никогда не работал самостоятельно, но вы могли видеть его рядом с Микелем Артетой в «Арсенале». Первый официальный матч Куэсты не вышел комом: «Парма» неделю назад справилась с «Пескарой» в 1/32 финала кубка страны. Клуб, тем временем, устроил распродажу лидеров, поэтому задача перед Куэстой стоит непростая. По прогнозам «Парме» светят 15−16-е места, но дела могут пойти и хуже. Результаты и расписание чемпионата Италии по футболу вы можете найти здесь.
В сегодняшнем матче букмекеры почти не сомневаются в победе «Ювентуса»: коэффициент на это событие всего 1,45, а шансы «Пармы» оценили в 7,60. Ничья идет с коэффициентом 4,70.