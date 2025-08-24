Матч «Ювентус» — «Парма» 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
Краснодар
2
Все коэффициенты
П1
43.00
X
15.00
П2
1.06
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.37
П2
3.15
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.44
П2
2.43
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.45
П2
2.62
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.93
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.22
П2
3.19
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.95
П2
1.78
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.99
П2
5.50
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.30
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.16
П2
2.00
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.34
П2
2.29
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.66
П2
5.10
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.72
П2
6.17
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.70
П2
8.00
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.60
П2
2.21
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.58
П2
1.33
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Матч «Ювентус» — «Парма» 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 24 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Пармой».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч начнется в 21:45 мск и пройдет на стадионе «Альянц» в Турине. Главный арбитр встречи — Маттео Марсенаро. Игру «Ювентус» — «Парма» в прямом эфире покажет «Матч! Футбол». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Чемпионат Италии обещает быть крайне увлекательным, потому что по предсезонным раскладам трудно уверенно судить, кто на этот раз зарубится за скудетто, а кто провалит борьбу в Серии А. Больше ясности принесут первые туры. Накануне мы увидели, что действующий чемпион «Наполи» вроде в порядке, да еще и обзавелся новой суперзвездой в лице Кевина де Брейне, а «Милан» уже сплоховал несмотря на помощь «старичка» Модрича, к которому как раз претензий не было.

Что с «Ювентусом»? «Старая синьора» межсезонье провела довольно тихо. Тренер Игор Тудор пока сохранил свой пост, хотя многими воспринимался как временная фигура. На клубном ЧМ «Юве» без проблем вышел из группы, но в первом же матче плей-офф уперся в мадридский «Реал» и вылетел, хотя по игре выглядел достойно на фоне более маститого на сегодня соперника. Главное усиление пришло из Франции. На Джонатана Дэвида, не пожелавшего продлить контракт с «Лиллем», претендовали чуть ли не все европейские гранды, но менеджмент «Ювентуса» оказался настойчивее. Тем не менее, букмекеры не видят «Ювентус» в числе фаворитов сезона — шансы «Интера» и «Наполи» считаются более реальными.

«Парма» год назад вернулась в Серию А и выиграла борьбу за выживание, финишировав 16-й («Ювентус», напомним, стал четвертым). Несмотря на это Кристиан Киву, подхвативший команду по ходу сезона, покинул свой пост, и пармезанцев возглавил испанец Карлос Куэста, который в 29 лет стал самым юным главным тренером в истории итальянского высшего дивизиона. Он никогда не работал самостоятельно, но вы могли видеть его рядом с Микелем Артетой в «Арсенале». Первый официальный матч Куэсты не вышел комом: «Парма» неделю назад справилась с «Пескарой» в 1/32 финала кубка страны. Клуб, тем временем, устроил распродажу лидеров, поэтому задача перед Куэстой стоит непростая. По прогнозам «Парме» светят 15−16-е места, но дела могут пойти и хуже. Результаты и расписание чемпионата Италии по футболу вы можете найти здесь.

В сегодняшнем матче букмекеры почти не сомневаются в победе «Ювентуса»: коэффициент на это событие всего 1,45, а шансы «Пармы» оценили в 7,60. Ничья идет с коэффициентом 4,70.

