Победитель Евро-2020 объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Италии Алессандро Флоренци объявил о завершении игровой карьеры в 34 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Последним клубом Флоренци был «Милан», за который он выступал с 2021 года. Предыдущий сезон защитник полностью пропустил из-за травмы колена, полученной в предсезонном матче против «Манчестер Сити» (3:2).

«Футбол, ты научил меня любить всех болельщиков, от первого до последнего, без исключения. Каждый из вас подталкивал меня к совершенствованию, каждый помогал мне подниматься после падений, я вам действительно благодарен. Хочу поблагодарить каждого партнера по команде, тренера, члена персонала и руководителя: день за днем ваша поддержка и профессионализм позволяли мне расти как человеку и футболисту. Хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня в этом долгом путешествии, особенно всех тех, кто тихо работает за кулисами: каждый из вас оставил след в моей душе. Еще раз спасибо, мой друг: сегодня мы прощаемся, но ты всегда будешь частью меня», — написал Флоренци в соцсетях.

Алессандро Флоренци является воспитанником «Ромы», за которую выступал с 2011 по 2020 год и провел около 300 матчей. Самым ярким моментом итальянца в составе родного клуба стал гол с центра поля в ворота «Барселоны» в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2015/16, который был номинирован на премию Ференца Пушкаша.

Также Флоренци на правах аренды он успел поиграть за «Кротоне», «Валенсию», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». В составе парижан Флоренци завоевал Кубок и Суперкубок Франции, а с «россонери» выиграл Серию А и Суперкубок Италии.

На счету Флоренци 49 матчей за сборную Италии, в которых он забил два мяча. Он защищал цвета национальной команды на Евро-2016 и на победном для итальянцев Евро-2020, где в финале на стадионе «Уэмбли» в Лондоне они победили сборную Англии (1:1, пен. 3:2).