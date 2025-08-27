Победитель Евро-2020 объявил о завершении карьеры

«Футбол, ты научил меня любить всех болельщиков, от первого до последнего, без исключения. Каждый из вас подталкивал меня к совершенствованию, каждый помогал мне подниматься после падений, я вам действительно благодарен. Хочу поблагодарить каждого партнера по команде, тренера, члена персонала и руководителя: день за днем ваша поддержка и профессионализм позволяли мне расти как человеку и футболисту. Хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня в этом долгом путешествии, особенно всех тех, кто тихо работает за кулисами: каждый из вас оставил след в моей душе. Еще раз спасибо, мой друг: сегодня мы прощаемся, но ты всегда будешь частью меня», — написал Флоренци в соцсетях.