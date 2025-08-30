Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» 31 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В первых двух турах «Арсенал» и «Ливерпуль» обошлись без осечек. Особенно впечатлили «канониры», победившие «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лидс» (5:0), не пропустив ни одного гола. «Ливерпуль» тоже одержал две победы, но по совершенно другому сценарию, ввязавшись в захватывающий обмен забитыми мячами с «Борнмутом» (4:2) и «Ньюкаслом» (3:2). Оба раза все решилось буквально в последние минуты и секунды, так что в атаке Салах, Экитике, Гакпо были очень хороши, а вот по игре в обороне к «красным» появились вопросы. Тем более, чуть ранее «Ливерпуль» упустил победу в игре за Суперкубок с «Кристал Пэлас» в серии пенальти, пропустив те же два гола в основное время. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.