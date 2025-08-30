Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» 31 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.50
П2
1.70
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.70
П2
2.15
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.05
П2
3.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.81
П2
3.65
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Юнайтед
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.00
П2
32.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
3.77
X
2.45
П2
2.91
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.55
П2
1.71
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Эвертон
2
Все коэффициенты
П1
63.00
X
14.00
П2
1.35
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.20
П2
4.30
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Айнтрахт Ф
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.00
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.05
П2
5.75
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Байер
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.50
П2
1.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.37
П2
12.50
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.22
П2
3.00
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.68
X
3.83
П2
1.82
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.52
П2
2.30
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.44
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.20
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.33
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.78
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.73
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.85
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
17.00
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» 31 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 31 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч начнется в 18:30 мск и пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главный арбитр встречи — Крис Кавана. Трансляцию и лучшие моменты игры можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Волей календаря две лучшие команды предыдущего чемпионата встретятся уже в 3-м туре. Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» под руководством Арне Слота победил в АПЛ, набрав 84 очка, а «Арсенал» Микеля Артеты третий год подряд довольствовался вторым местом, отстав от чемпиона на 10 очков. За лето оба клуба прилично потратили на трансферном рынке, став еще сильнее, и логично, что их и теперь считают основными соискателями чемпионского титула.

В первых двух турах «Арсенал» и «Ливерпуль» обошлись без осечек. Особенно впечатлили «канониры», победившие «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лидс» (5:0), не пропустив ни одного гола. «Ливерпуль» тоже одержал две победы, но по совершенно другому сценарию, ввязавшись в захватывающий обмен забитыми мячами с «Борнмутом» (4:2) и «Ньюкаслом» (3:2). Оба раза все решилось буквально в последние минуты и секунды, так что в атаке Салах, Экитике, Гакпо были очень хороши, а вот по игре в обороне к «красным» появились вопросы. Тем более, чуть ранее «Ливерпуль» упустил победу в игре за Суперкубок с «Кристал Пэлас» в серии пенальти, пропустив те же два гола в основное время. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.

От очной встречи все ждут яркого спектакля, и хочется, чтобы команды не разочаровали болельщиков. В прошлом сезоне несмотря на заметный отрыв в таблице «Ливерпуль» так и не смог обыграть «Арсенал»: обе встречи в рамках АПЛ завершились вничью со счетом 2:2. Разумеется, букмекеры и сейчас ждут приличного числа забитых мячей: тотал больше 2.5 установлен на отметке 1,72, и мало сомнений, что обе команды распечатают ворота друг друга (коэффициент на «обе забьют — да» равняется 1,60). Ну, а в плане исхода небольшое преимущество отдают хозяевам «Энфилда»: коэффициент 2,30 на «Ливерпуль», 3,15 на «Арсенал», 3,50 на ничью.

Футбол. Англия
31.08
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.53
П2
3.17