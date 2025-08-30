Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» 31 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 18:30 мск и пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главный арбитр встречи — Крис Кавана. Трансляцию и лучшие моменты игры можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Волей календаря две лучшие команды предыдущего чемпионата встретятся уже в 3-м туре. Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» под руководством Арне Слота победил в АПЛ, набрав 84 очка, а «Арсенал» Микеля Артеты третий год подряд довольствовался вторым местом, отстав от чемпиона на 10 очков. За лето оба клуба прилично потратили на трансферном рынке, став еще сильнее, и логично, что их и теперь считают основными соискателями чемпионского титула.
В первых двух турах «Арсенал» и «Ливерпуль» обошлись без осечек. Особенно впечатлили «канониры», победившие «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лидс» (5:0), не пропустив ни одного гола. «Ливерпуль» тоже одержал две победы, но по совершенно другому сценарию, ввязавшись в захватывающий обмен забитыми мячами с «Борнмутом» (4:2) и «Ньюкаслом» (3:2). Оба раза все решилось буквально в последние минуты и секунды, так что в атаке Салах, Экитике, Гакпо были очень хороши, а вот по игре в обороне к «красным» появились вопросы. Тем более, чуть ранее «Ливерпуль» упустил победу в игре за Суперкубок с «Кристал Пэлас» в серии пенальти, пропустив те же два гола в основное время. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
От очной встречи все ждут яркого спектакля, и хочется, чтобы команды не разочаровали болельщиков. В прошлом сезоне несмотря на заметный отрыв в таблице «Ливерпуль» так и не смог обыграть «Арсенал»: обе встречи в рамках АПЛ завершились вничью со счетом 2:2. Разумеется, букмекеры и сейчас ждут приличного числа забитых мячей: тотал больше 2.5 установлен на отметке 1,72, и мало сомнений, что обе команды распечатают ворота друг друга (коэффициент на «обе забьют — да» равняется 1,60). Ну, а в плане исхода небольшое преимущество отдают хозяевам «Энфилда»: коэффициент 2,30 на «Ливерпуль», 3,15 на «Арсенал», 3,50 на ничью.