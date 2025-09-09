Постекоглу стал новым главным тренером «Ноттингем Форест»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу возглавил «Ноттингем Форест», сообщает пресс-служба клуба на своём официальном сайте. Сроки контракта с 60‑летним специалистом не разглашаются.
9 сентября «Ноттингем “сообщил об увольнении Нуну Эшпириту Санту, у которого был конфликт с владельцем клуба Эвангелосом Маринакисом. Эшпириту Санту в прошлом сезоне привел “Ноттингем Форест” к 7-му месту в Английской Премьер-лиге — наивысшему для клуба за последние 30 лет.
Постекоглу возглавлял «Тоттенхэм» с 2023 года. В прошедшем сезоне АПЛ лондонцы заняли 17-е место в турнирной таблице, но стали победителями Лиги Европы, обыграв в финальном матче «Манчестер Юнайтед» (1:0).
До назначения в лондонский клуб Постекоглу возглавлял шотландский «Селтик». В сезоне 2022/23 «кельты» под его руководством выиграли три трофея — чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги. До переезда в Европу Постекоглу работал в сборной Австралии, с которой в 2015 году выиграл Кубок Азии, и в японском клубе «Иокогама Ф. Маринос», с которым в 2019 году выиграл национальный чемпионат.
После трех туров «Ноттингем Форест» набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. В субботу, 13 сентября «лесники» на выезде сыграют с «Арсенале». Начало встречи — в 14:30 по московскому времени.