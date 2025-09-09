Постекоглу стал новым главным тренером «Ноттингем Форест»

До назначения в лондонский клуб Постекоглу возглавлял шотландский «Селтик». В сезоне 2022/23 «кельты» под его руководством выиграли три трофея — чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги. До переезда в Европу Постекоглу работал в сборной Австралии, с которой в 2015 году выиграл Кубок Азии, и в японском клубе «Иокогама Ф. Маринос», с которым в 2019 году выиграл национальный чемпионат.