Мостовой объяснил, почему не перешел в «Ливерпуль» и «Барселону»

«Я мог перейти в “Ливерпуль”. Два раза летал туда, встречался с Жераром Улье. Условия меня устраивали, но мне не понравился сам город. Я к тому времени уже влюбился в Испанию. Солнце, море, питание. Плюс “Сельта” заломила цену в 20 миллионов. Меня многие клубы хотели тогда на позицию десятки, и “Барселона” была среди них. В итоге сказали, если бы тебе было года на три поменьше и “Сельта” немного снизила бы цену, тогда бы они меня взяли», — рассказал Мостовой.