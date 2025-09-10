Мостовой объяснил, почему не перешел в «Ливерпуль» и «Барселону»

«Я мог перейти в “Ливерпуль”. Два раза летал туда, встречался с Жераром Улье. Условия меня устраивали, но мне не понравился сам город. Я к тому времени уже влюбился в Испанию. Солнце, море, питание. Плюс “Сельта” заломила цену в 20 миллионов. Меня многие клубы хотели тогда на позицию десятки, и “Барселона” была среди них. В итоге сказали, если бы тебе было года на три поменьше и “Сельта” немного снизила бы цену, тогда бы они меня взяли», — рассказал Мостовой.
Ранее Мостовой также упоминал, что им интересовался мадридский «Реал». По его словам, ведущие топ-клубы Европы проявляли к нему интерес в конце 1990-х, когда ему было 30−31 год.
Александр Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. На его счету 290 матчей за клуб, в которых он забил 72 мяча и отдал 55 голевых передач. Вместе c Мостовым «Сельта» трижды заканчивала сезон в пятерке лучших команд испанской Примеры, а также выходила в финал Кубка Испании в 2001 году.
В Европе Мостовой также выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес», в котором он закончил игровую карьеру в 2005 году.