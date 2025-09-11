Ричмонд
Клуб АПЛ признал голом месяца мяч, который не был засчитан

Болельщики «Фулхэма» признали незасчитанный мяч полузащитника Джоша Кинга лучшим голом августа.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18-летний воспитанник клуба забил свой первый мяч в АПЛ, отличившись на 22-й минуте гостевого матча 3-го тура против «‎Челси» (0:2). После пересмотра VAR взятие ворот было отменено из-за фола, допущенного нападающим «‎Фулхэма» Родриго Мунисом в начале атаки.

Бывший арбитр ФИФА, а ныне глава судейского корпуса Англии Ховард Уэбб после матча назвал решение отменить гол Кинга ошибочным.

«Великолепный удар Джоша Кинга в выездном матче с “Челси” был признан “Голом месяца”. Несмотря на то, что этот мяч был несправедливо отнят у 18-летнего футболиста, нельзя отрицать мастерство исполнения. Джош уверенно ворвался в штрафную после точной передачи Сандера Берге, обыграл Тосина, усадил бывшего игрока “Фулхэма” на газон и пробил ему между ног, отправив мяч точно в ближний угол ворот. Тот факт, что этот гол набрал 83,1% голосов, говорит о том, насколько особенным был (или мог бы быть) этот момент», — сказано в сообщении клуба.

Кинг дебютировал за «Фулхэм» в августе прошлого года. Он провел за лондонский клуб 11 матчей в АПЛ, не сумев отличиться результативными действиями.

После трех туров «Фулхэм» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице АПЛ и идет в зоне вылета, имея в своем активе два очка. В субботу, 13 сентября, «дачники» дома сыграют с «Лидсом». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Челси
2:0
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 3
30.08.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge, 39745 зрителей
Главные тренеры
Энцо Мареска
Марку Силва
Голы
Челси
Жоао Педро
(Энцо Фернандес)
45+9′
Энцо Фернандес
56′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
3
Марк Кукурелья
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
4
Тосин Адарабиойо
25
Мойсес Кайседо
38′
8
Энцо Фернандес
41
Эстеван
68′
11
Джейми Гиттенс
7
Педру Нету
81′
24
Рис Джеймс
9
Лиам Делап
14′
32
Тайрик Джордж
81′
17
Андрей Сантос
90+3′
Фулхэм
1
Бернд Лено
2
Кенни Тете
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
20
Саша Лукич
90+6′
16
Сандер Берге
30
Райан Сессеньон
67′
33
Энтони Робинсон
21
Тимоти Кастань
60′
8
Харри Уилсон
17
Алекс Ивоби
73′
84′
11
Адама I Траоре
24
Джошуа Кинг
67′
32
Эмил Смит-Роу
9
Родригу Мунис
59′
7
Рауль Хименес
Статистика
Челси
Фулхэм
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
6
3
Угловые
6
4
Фолы
11
17
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти