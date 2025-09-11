Клуб АПЛ признал голом месяца мяч, который не был засчитан

«Великолепный удар Джоша Кинга в выездном матче с “Челси” был признан “Голом месяца”. Несмотря на то, что этот мяч был несправедливо отнят у 18-летнего футболиста, нельзя отрицать мастерство исполнения. Джош уверенно ворвался в штрафную после точной передачи Сандера Берге, обыграл Тосина, усадил бывшего игрока “Фулхэма” на газон и пробил ему между ног, отправив мяч точно в ближний угол ворот. Тот факт, что этот гол набрал 83,1% голосов, говорит о том, насколько особенным был (или мог бы быть) этот момент», — сказано в сообщении клуба.