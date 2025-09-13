Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 14 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Манкунианское дерби в АПЛ состоится по сути в самом начале сезона, но в любопытный момент. К страданиям «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме и его предшественниках все привыкли, но к 4-му туру именно «МЮ» — лучшая команда Манчестера, потому что «красные дьяволы» набрали 4 очка, а команда Пепа Гвардиолы всего лишь 3. «МЮ» успел проиграть «Арсеналу» (0:1), сыграть вничью с «Фулхэмом» (1:1) и вымучить победу над «Бернли» (3:2). Эпическое фиаско в Кубке лиги с клубом четвертого дивизиона «Гримсби» оставим за скобками. «Сити» начал за здравие, разгромив «Вулверхэмптон» (4:0), но затем проиграл и «Тоттенхэму» (0:2), и «Брайтону» (1:2). Это худший старт и для клуба, и для тренера за долгие годы, а впереди Лига чемпионов. Кому из вчерашних грандов хуже — узнаем в воскресенье.