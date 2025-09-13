Ричмонд
Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 14 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 14 сентября, в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги пройдет дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Игра начнется в 18:30 мск и пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор. Трансляцию и лучшие моменты игры можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Манкунианское дерби в АПЛ состоится по сути в самом начале сезона, но в любопытный момент. К страданиям «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме и его предшественниках все привыкли, но к 4-му туру именно «МЮ» — лучшая команда Манчестера, потому что «красные дьяволы» набрали 4 очка, а команда Пепа Гвардиолы всего лишь 3. «МЮ» успел проиграть «Арсеналу» (0:1), сыграть вничью с «Фулхэмом» (1:1) и вымучить победу над «Бернли» (3:2). Эпическое фиаско в Кубке лиги с клубом четвертого дивизиона «Гримсби» оставим за скобками. «Сити» начал за здравие, разгромив «Вулверхэмптон» (4:0), но затем проиграл и «Тоттенхэму» (0:2), и «Брайтону» (1:2). Это худший старт и для клуба, и для тренера за долгие годы, а впереди Лига чемпионов. Кому из вчерашних грандов хуже — узнаем в воскресенье.

У обеих команд достаточно кадровых проблем, но и немало интересных новичков, которых Аморим и Гвардиола могут бросить в бой. Особенно интересно, как дебютирует в составе «Сити» Джанлуиджи Доннарумма после скандального ухода из «ПСЖ». Другая интрига: не израсходовал ли норвежский супербомбардир Эрлинг Холанд свой голевой запас в матче с несчастной Молдавией, которая получила от него пять пробоин в одной игре. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают предпочтение в дерби команде Хосепа Гвардиолы. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1,75, а шансы «Манчестер Юнайтед» оценили в 4,30. Ничья идет с коэффициентом 4.00. Специалисты отмечают у обеих команд большие проблемы с игрой в обороне, поэтому ждут от очной встречи коллективов приличной результативности. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,60, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,60. Наиболее вероятный счет — 2:1 в пользу хозяев.

Футбол. Англия
14.09
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.14
П2
4.40