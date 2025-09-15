Модрич побил рекорд чемпионата Италии, который держался 64 года

Модрич перешел в «Милан» минувшим летом из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Он провел за «россонери» четыре матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Контракт с Модричем рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления еще на один сезон.