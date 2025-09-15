Ричмонд
Модрич побил рекорд чемпионата Италии, который держался 64 года

Хавбек «Милана» Лука Модрич стал самым возрастным полузащитником в истории, забившим гол в чемпионате Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

40-летний хорват «россонери» забил единственный мяч в домашнем матче 3-го тура Серии А против «Болоньи» (1:0). Он побил рекорд шведа Нильса Лидхольма, который в марте 1961 года забил за «Милан» в матче против «Интера» (2:1) в возрасте 38 лет и 169 дней.

9 сентября Модрич отметил свой 40-летний юбилей. Он входит в тройку самых возрастных действующих игроков топ-5 лиг вместе с 41-летним защитником «Ниццы» Данте и 40-летним полузащитником «Овьедо» Санти Касорлой.

Модрич перешел в «Милан» минувшим летом из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Он провел за «россонери» четыре матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Контракт с Модричем рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления еще на один сезон.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующих «Наполи» и «Ювентуса» на три балла. В субботу, 20 сентября, «россонери» на выезде сыграют с «Наполи». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.