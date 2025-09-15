Бывшего тренера «Спартака» уволили из «Панатинаикоса»

Напомним, с мая по декабрь 2021 года Витория возглавлял московский «Спартак». Под его руководством «красно-белые» провели 26 матчей, в которых одержали девять побед при шести ничьих и 11 поражениях. При этом с Виторией «Спартак» смог с первого места в группе выйти в ⅛ финала Лиги Европы.