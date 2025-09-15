Ричмонд
Бывшего тренера «Спартака» уволили из «Панатинаикоса»

«Панатинаикос» объявил об увольнении главного тренера Руи Витории и его тренерского штаба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

55-летний португальский специалист возглавил команду в октябре 2024 года. В прошлом сезоне столичный клуб занял второе место в чемпионате Греции, отстав от чемпиона «Олимпиакоса» на 16 очков.

В этом сезоне «Панатинаикос» не сумел одержать ни одной победы в двух стартовых турах, сыграв дома вничью с «Левадикосом» (1:1) и проиграв на выезде «Кифисье» (2:3). На данный момент «зеленые» в турнирной таблице чемпионата идут на 12-м месте среди 14 команд.

Стоит отметить, что «Панатинаикос», будучи 20-кратным чемпионом Греции, не может выиграть греческую Суперлигу на протяжении 15 сезонов подряд. За это время старейший клуб Греции шесть раз выигрывал серебряные медали чемпионата страны и дважды становился бронзовым призером.

Напомним, с мая по декабрь 2021 года Витория возглавлял московский «Спартак». Под его руководством «красно-белые» провели 26 матчей, в которых одержали девять побед при шести ничьих и 11 поражениях. При этом с Виторией «Спартак» смог с первого места в группе выйти в ⅛ финала Лиги Европы.

После ухода из «Спартака» Витория работал в сборной Египта, но в феврале 2024 года после вылета в ⅛ финала Кубка африканских наций от сборной ДР Конго (1:1, пен. 7:8) был отправлен в отставку.