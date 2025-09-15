Ричмонд
Мадридский «Реал» направит в ФИФА жалобу на судейство в Ла Лиге

По данным издания As, мадридский клуб передаст в ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, клуб направит жалобу в ФИФА «из-за судейских ошибок в первых четырех турах Ла Лиги, а также в прошлом сезоне». Руководство столичного клуба сейчас завершает подготовку документа. Представление досье будет очным, а не онлайн. К нему будут приложены множество отчетов, статистических данных, а также видеозаписи матчей.

«Реал» отдельно укажет на отмененный гол Арды Гюлера в матче с «Мальоркой» (2:1), удаление Дина Хейсена в игре с «Реал Сосьедад» (2:1) и зафиксированные офсайды, в правильности которых есть сомнения.

Видеозаписи также будут включать похожий на момент с удалением Хейсена эпизод, в котором экс-защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса не удалили во время матча с «Сельтой» в прошлом сезоне.

Кроме того, ФИФА будет проинформирована о «деле Негрейры», включая, например, новостной репортаж, в котором подробно описывается, как бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра рекомендовал «Барселоне» «позаботиться» о судье Хесусе Хиле Мансано из-за его потенциала. В досье также будет включен список всех действующих судей, которые имели отношения с Негрейрой или его сыном.

После четырех туров чемпионата Испании «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных очков. В субботу подопечные Хаби Алонсо обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

Реал Сосьедад
1:2
Первый тайм: 0:2
Реал
Футбол, Испания, 4-й тур
13.09.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Серхио Франсиско
Хаби Алонсо
Голы
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
56′
Реал
Килиан Мбаппе
12′
Арда Гюлер
(Килиан Мбаппе)
44′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
7
Андер Барренечеа
45+1′
5
Игор Субельдия
6′
16
Дуйе Чалета-Цар
10
Микель Ойярсабаль
6
Ариц Элустондо
57′
2
Хон Арамбуру
28
Пабло Марин
66′
14
Такэфуса Кубо
22
Микель Готи
57′
18
Карлос Солер
4
Хон Горротчатеги
78′
19
Хон Каррикабуру
11
Гонсалу Гедеш
66′
21
Арсен Захарян
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
10
Килиан Мбаппе
62′
3
Эдер Милитау
24
Дин Хейсен
32′
14
Орельен Тшуамени
2
Даниэль Карвахаль
82′
12
Трент Александр-Арнолд
21
Браим Диас
46′
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
68′
17
Рауль Асенсио
15
Арда Гюлер
88′
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
68′
20
Франсиско Гарсия
Статистика
Реал Сосьедад
Реал
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
16
Удары в створ
4
6
Угловые
12
4
Фолы
17
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти