Мадридский «Реал» направит в ФИФА жалобу на судейство в Ла Лиге

По данным источника, клуб направит жалобу в ФИФА «из-за судейских ошибок в первых четырех турах Ла Лиги, а также в прошлом сезоне». Руководство столичного клуба сейчас завершает подготовку документа. Представление досье будет очным, а не онлайн. К нему будут приложены множество отчетов, статистических данных, а также видеозаписи матчей.
«Реал» отдельно укажет на отмененный гол Арды Гюлера в матче с «Мальоркой» (2:1), удаление Дина Хейсена в игре с «Реал Сосьедад» (2:1) и зафиксированные офсайды, в правильности которых есть сомнения.
Видеозаписи также будут включать похожий на момент с удалением Хейсена эпизод, в котором экс-защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса не удалили во время матча с «Сельтой» в прошлом сезоне.
Кроме того, ФИФА будет проинформирована о «деле Негрейры», включая, например, новостной репортаж, в котором подробно описывается, как бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра рекомендовал «Барселоне» «позаботиться» о судье Хесусе Хиле Мансано из-за его потенциала. В досье также будет включен список всех действующих судей, которые имели отношения с Негрейрой или его сыном.
После четырех туров чемпионата Испании «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных очков. В субботу подопечные Хаби Алонсо обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.
