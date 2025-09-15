Мадридский «Реал» направит в ФИФА жалобу на судейство в Ла Лиге

Кроме того, ФИФА будет проинформирована о «деле Негрейры», включая, например, новостной репортаж, в котором подробно описывается, как бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра рекомендовал «Барселоне» «позаботиться» о судье Хесусе Хиле Мансано из-за его потенциала. В досье также будет включен список всех действующих судей, которые имели отношения с Негрейрой или его сыном.