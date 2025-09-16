Ричмонд
Чемпион мира Хуан Мата сменил клуб в Австралии

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Хуан Мата перешел из «Вестерн Сидней Уондерерс» в «Мельбурн Виктори», также выступающий в чемпионате Австралии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Виссел Кобе"

37-летний испанский полузащитник Хуан Мата заключил соглашение с «Мельбурн Виктори».

«Нам невероятно повезло, что команду пополнил такой опытный и сильный игрок, как Хуан. Мы рады приветствовать его в раздевалке, где, без сомнения, его лидерские качества и знание игры выведут всю команду на новый уровень. Игровые амбиции Хуана на этот сезон и его многолетняя история успеха в игре идеально соответствуют тому, как мы хотим играть, чтобы получить шанс выиграть трофеи в этом сезоне», — приводит слова главного тренера «Мельбурн Виктори» Артура Дайлса официальный сайт клуба.

Хуан Мата является воспитанником мадридского «Реала». В течение своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию», «Челси», «Галатасарай» и японский «Виссел Кобе».

Помимо титула чемпиона мира, Мата также является чемпионом Европы 2012 года. В составе «Челси» он становился победителем Лиги чемпионов. Выступая за «Челси» и «Манчестер Юнайтед», хавбек выигрывал Лигу Европы и Кубок Англии.