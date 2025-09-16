Чемпион мира Хуан Мата сменил клуб в Австралии

«Нам невероятно повезло, что команду пополнил такой опытный и сильный игрок, как Хуан. Мы рады приветствовать его в раздевалке, где, без сомнения, его лидерские качества и знание игры выведут всю команду на новый уровень. Игровые амбиции Хуана на этот сезон и его многолетняя история успеха в игре идеально соответствуют тому, как мы хотим играть, чтобы получить шанс выиграть трофеи в этом сезоне», — приводит слова главного тренера «Мельбурн Виктори» Артура Дайлса официальный сайт клуба.