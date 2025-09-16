Клуб Слуцкого стартовал с поражения в азиатской Лиге чемпионов

Встреча на домашнем стадионе «Канвона» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. «Шанхай Шэньхуа» открыл счет в матче — на добавленной к первому тайму минуте отличился Жоау Карлуш. В составе победителей голы забили Хон Чхоль (54-я минута) и Гу Бон Чхоль (63).
1 октября в следующем туре Лиги чемпионов «Шанхай Шэньхуа» сыграет дома с еще одним клубом из Южной Кореи — «Ульсан Хендэ».
Также на этой стадии турнира подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть со следующими клубами — «Сеул».(Южная Корея), «Джохор Дарул Тазим».(Малайзия), «Виссел Кобе», «Санфречче Хиросима» и «Матида Зельвия» (все — Япония), а также «Бурирам Юнайтед» (Таиланд).
Леонид Слуцкий работает в Китае с января 2024 года. Он плодотворно провел два сезона с командой, заработав два трофея Суперкубка Китая и недавно продлил контракт с клубом до 2027 года. В сезоне-2024 чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял второе место. Команда Леонида Слуцкого набрала 77 очков за 30 игр. От чемпионов «Шанхай Порт» ее отделил один балл.
Клубную карьеру Леонид провел в СССР, где играл за «МЦОП-Волгоградец», городищенскую «Звезду» и «МЦОП-Судостроитель». Более насыщенной для него стала тренерская карьера. Ранее Слуцкий работал в казанском «Рубине», нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов» и в других клубах. Всего он успел поработать в 14 клубах.