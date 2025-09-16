Клуб Слуцкого стартовал с поражения в азиатской Лиге чемпионов

Леонид Слуцкий работает в Китае с января 2024 года. Он плодотворно провел два сезона с командой, заработав два трофея Суперкубка Китая и недавно продлил контракт с клубом до 2027 года. В сезоне-2024 чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял второе место. Команда Леонида Слуцкого набрала 77 очков за 30 игр. От чемпионов «Шанхай Порт» ее отделил один балл.