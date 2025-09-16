Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
перерыв
Оренбург
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
2.67
П2
6.60
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.14
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.68
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
19:45
ПСВ
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.37
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.34
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ювентус
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.74
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.81
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.91
П2
4.04

Клуб Слуцкого стартовал с поражения в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» уступил южнокорейскому «Канвону» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Hiroki Watanabe/Getty Images

Встреча на домашнем стадионе «Канвона» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. «Шанхай Шэньхуа» открыл счет в матче — на добавленной к первому тайму минуте отличился Жоау Карлуш. В составе победителей голы забили Хон Чхоль (54-я минута) и Гу Бон Чхоль (63).

1 октября в следующем туре Лиги чемпионов «Шанхай Шэньхуа» сыграет дома с еще одним клубом из Южной Кореи — «Ульсан Хендэ».

Также на этой стадии турнира подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть со следующими клубами — «Сеул».(Южная Корея), «Джохор Дарул Тазим».(Малайзия), «Виссел Кобе», «Санфречче Хиросима» и «Матида Зельвия» (все — Япония), а также «Бурирам Юнайтед» (Таиланд).

Леонид Слуцкий работает в Китае с января 2024 года. Он плодотворно провел два сезона с командой, заработав два трофея Суперкубка Китая и недавно продлил контракт с клубом до 2027 года. В сезоне-2024 чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял второе место. Команда Леонида Слуцкого набрала 77 очков за 30 игр. От чемпионов «Шанхай Порт» ее отделил один балл.

Клубную карьеру Леонид провел в СССР, где играл за «МЦОП-Волгоградец», городищенскую «Звезду» и «МЦОП-Судостроитель». Более насыщенной для него стала тренерская карьера. Ранее Слуцкий работал в казанском «Рубине», нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов» и в других клубах. Всего он успел поработать в 14 клубах.