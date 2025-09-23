В ООН призывают отстранить Израиль от международных турниров

21 сентября уже появилась информация, что УЕФА 23 числа намерен отстранить команды из Израиля от турниров под своей эгидой. При этом представители Израиля пытаются не дать вынести вопрос на голосование 23 сентября из-за того, что подавляющее большинство европейских стран проголосуют за отстранение. Если голосование состоится, то сборная Израиля будет отстранена от отбора к чемпионату мира 2026 года, а тель-авивский «Маккаби» будет исключен из Лиги Европы.