В ООН призывают отстранить Израиль от международных турниров

Восемь экспертов ООН обратились к УЕФА и ФИФА с просьбой отстранить израильские клубы и сборные от международных соревнований.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает в социальных сетях испанский журналист Хосе Луис Моралес, эксперты Организации Объединенных Наций призывают лишить участия израильские команды в качестве ответа на действия Израиля на территории Палестины.

21 сентября уже появилась информация, что УЕФА 23 числа намерен отстранить команды из Израиля от турниров под своей эгидой. При этом представители Израиля пытаются не дать вынести вопрос на голосование 23 сентября из-за того, что подавляющее большинство европейских стран проголосуют за отстранение. Если голосование состоится, то сборная Израиля будет отстранена от отбора к чемпионату мира 2026 года, а тель-авивский «Маккаби» будет исключен из Лиги Европы.

18 сентября в Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, что Израиль не будет отстранен от Олимпийских игр.