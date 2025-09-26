Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.85
П2
1.88
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.13
X
13.00
П2
25.00
Футбол. Франция
21:45
Страсбур
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.42
П2
3.01
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Генк
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
0
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
1
:
Панатинаикос
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эльче
1
П1
X
П2

Легенда «Барселоны» Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона в МЛС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

37-летний испанец опубликовал в соцсетях видео, в котором поблагодарил клуб, своих партнеров по команде и болельщиков за поддержку на протяжении всей карьеры.

«Пришло время попрощаться с моей профессиональной карьерой футболиста. Более 20 лет я наслаждался этой невероятной историей, о которой мог только мечтать. Футбол дал мне уникальный опыт, лучших одноклубников. Спасибо “Барселоне” — клубу моей жизни. Спасибо сборной Испании, это большая честь — представлять страну на протяжении такого долгого времени. Спасибо “Интер Майами”, который дал мне невероятный опыт на закате моей карьеры.

Спасибо всем одноклубникам, тренерам, с которыми я пережил все невероятные моменты своей карьеры. Спасибо фанатам во всем мире, которые дарили нам любовь и уважение. Надеюсь, своей игрой я смог вернуть хотя бы малую часть того, что вы сделали для меня. И, конечно, спасибо моей семье, которая всегда поддерживала меня. Это будут мои последние месяцы на поле. Я завершаю карьеру очень счастливым, удовлетворенным и благодарным. Спасибо вам всем большое, скоро увидимся», — сказал Бускетс.

Серхио Бускетс является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 2008 по 2023 год. Он выиграл с «сине-гранатовыми» 32 титула: девять раз Ла Лигу, по семь раз Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В общей сложности Бускетс провел за «Барселону» 722 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 46 голевых передач.

Бускетс занимает третье место по числу сыгранных матчей в истории сборной Испании — на его счету 143 матча за национальную команду. Он побеждал с ней на ЧМ-2010 и Евро-2012. На Евро-2020 и ЧМ-2022 Бускетс был капитаном сборной Испании.

Летом 2023 года Бускетс перешел в «Интер Майами», где воссоединился со своим одноклубником по «Барселоне» Лионелем Месси. Вместе они выиграли Кубок лиг и регулярный чемпионат МЛС.

«Интер Майами» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Филадельфии Юнион» на пять очков. В субботу, 27 сентября, «цапли» на выезде сыграют против «Торонто». Начало матча — в 23:30 по московскому времени.