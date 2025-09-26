Легенда «Барселоны» Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры

37-летний испанец опубликовал в соцсетях видео, в котором поблагодарил клуб, своих партнеров по команде и болельщиков за поддержку на протяжении всей карьеры.
«Пришло время попрощаться с моей профессиональной карьерой футболиста. Более 20 лет я наслаждался этой невероятной историей, о которой мог только мечтать. Футбол дал мне уникальный опыт, лучших одноклубников. Спасибо “Барселоне” — клубу моей жизни. Спасибо сборной Испании, это большая честь — представлять страну на протяжении такого долгого времени. Спасибо “Интер Майами”, который дал мне невероятный опыт на закате моей карьеры.
Спасибо всем одноклубникам, тренерам, с которыми я пережил все невероятные моменты своей карьеры. Спасибо фанатам во всем мире, которые дарили нам любовь и уважение. Надеюсь, своей игрой я смог вернуть хотя бы малую часть того, что вы сделали для меня. И, конечно, спасибо моей семье, которая всегда поддерживала меня. Это будут мои последние месяцы на поле. Я завершаю карьеру очень счастливым, удовлетворенным и благодарным. Спасибо вам всем большое, скоро увидимся», — сказал Бускетс.
Серхио Бускетс является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 2008 по 2023 год. Он выиграл с «сине-гранатовыми» 32 титула: девять раз Ла Лигу, по семь раз Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В общей сложности Бускетс провел за «Барселону» 722 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 46 голевых передач.
Бускетс занимает третье место по числу сыгранных матчей в истории сборной Испании — на его счету 143 матча за национальную команду. Он побеждал с ней на ЧМ-2010 и Евро-2012. На Евро-2020 и ЧМ-2022 Бускетс был капитаном сборной Испании.
Летом 2023 года Бускетс перешел в «Интер Майами», где воссоединился со своим одноклубником по «Барселоне» Лионелем Месси. Вместе они выиграли Кубок лиг и регулярный чемпионат МЛС.
«Интер Майами» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Филадельфии Юнион» на пять очков. В субботу, 27 сентября, «цапли» на выезде сыграют против «Торонто». Начало матча — в 23:30 по московскому времени.