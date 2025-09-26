Легенда «Барселоны» Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры

«Пришло время попрощаться с моей профессиональной карьерой футболиста. Более 20 лет я наслаждался этой невероятной историей, о которой мог только мечтать. Футбол дал мне уникальный опыт, лучших одноклубников. Спасибо “Барселоне” — клубу моей жизни. Спасибо сборной Испании, это большая честь — представлять страну на протяжении такого долгого времени. Спасибо “Интер Майами”, который дал мне невероятный опыт на закате моей карьеры.



Спасибо всем одноклубникам, тренерам, с которыми я пережил все невероятные моменты своей карьеры. Спасибо фанатам во всем мире, которые дарили нам любовь и уважение. Надеюсь, своей игрой я смог вернуть хотя бы малую часть того, что вы сделали для меня. И, конечно, спасибо моей семье, которая всегда поддерживала меня. Это будут мои последние месяцы на поле. Я завершаю карьеру очень счастливым, удовлетворенным и благодарным. Спасибо вам всем большое, скоро увидимся», — сказал Бускетс.