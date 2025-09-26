Ричмонд
«Шанхай» Слуцкого прервал серию без побед, разгромив «Мэйчжоу»

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу с разгромным счетом в матче 26-го тура китайской Суперлиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Photo by CFIDC/VCG via Getty Images

«Шанхай Шэньхуа» принимал на своем поле «Мэйчжоу Хакка», находящийся на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Китая. Подопечные Слуцкого были сильнее соперника со счетом 6:1. Дублем в составе победителей отметился У Си, а еще по голу забили Луис Асуэ, Лю Чэнъюй, Ян Цзэсян и Ян Хаоюй. Гол престижа у гостей забил Шэнпан Цзи.

Команда Леонида Слуцкого не побеждала с августа. До сегодняшнего поединка «Шанхай» выиграл лишь 1 из 7 последних матчей в чемпионате.

«Шанхай Шэньхуа» набрал 54 очка и догнал лидеров чемпионата «Чэнду Цяньбао» и «Шанхай Порт», которые позднее завершат свои встречи против «Чжэцзяна» и «Уханя», соответственно. До конца чемпионата «Шанхаю» осталось провести четыре матча. Соперниками команды российского наставника в оставшихся турах станут «Циндао Вест Коаст» (в гостях), «Далянь Инбо» (дома), «Шэньджень Пенг Сити» (дома) и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (в гостях).

Слуцкий плодотворно провел два сезона с командой, заработав два трофея Суперкубка Китая и договорился продолжить сотрудничество. В сезоне-2024 чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял второе место. Команда Леонида Слуцкого набрала 77 очков за 30 игр. От чемпионов «Шанхай Порт» ее отделял один балл.

Клубную карьеру Леонид провел в СССР, где играл за «МЦОП-Волгоградец», городищенскую «Звезду» и «МЦОП-Судостроитель». Более насыщенной для него стала тренерская карьера. Ранее Слуцкий работал в казанском «Рубине», нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов» и в других клубах. Всего он успел поработать в 14 клубах.