Испанский вратарь умер после травмы головы во время матча

Как сообщает пресс‑служба Королевской федерации футбола Кантабрии (RFCF), Рауль Рамирес получил травму в результате случайного столкновения с соперником.
«Кантабрийский футбол скорбит о внезапной утрате молодого человека, покинувшего нас слишком рано, всего в 19 лет. RFCF объявила трехдневный траур и будет чтить его память минутой молчания на всех матчах на следующей неделе. От имени RFCF мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и клубу “Колиндрес”. Пусть покоится он с миром», — говорится в заявлении.
Инцидент произошел в субботу, 27 сентября, когда клуб Рамиреса играл в гостях против «Ревильи».
После получения травмы футболистом тренер «Колиндреса» Рафа де ла Пенья, имеющий степень в области физического воспитания, провел Рамиресу искусственное дыхание. Кроме того, болельщица, наблюдавшая за матчем на трибунах и оказавшаяся студенткой медицинского факультета, пыталась реанимировать спортсмена до прибытия бригады скорой помощи. 29 сентября Рамирес скончался в реанимации больницы города Сантандер.