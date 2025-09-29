Испанский вратарь умер после травмы головы во время матча

«Кантабрийский футбол скорбит о внезапной утрате молодого человека, покинувшего нас слишком рано, всего в 19 лет. RFCF объявила трехдневный траур и будет чтить его память минутой молчания на всех матчах на следующей неделе. От имени RFCF мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и клубу “Колиндрес”. Пусть покоится он с миром», — говорится в заявлении.