Чемпионы и их верные друзья: лабрадор Овечкина и курицы Бекхэма

Спорт — это постоянное напряжение, тысячи часов тренировок, слава и давление публики. Но даже у самых известных атлетов есть те, кто дарит им безусловную любовь и радость, не интересуясь ни результатами матчей, ни рекордами. Речь, конечно, о питомцах. Собаки и кошки и другие животные, становятся для чемпионов настоящими друзьями, помогая справляться со стрессом и напоминая, что жизнь не сводится только к спортивным аренам.