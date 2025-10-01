Ричмонд
Чемпионы и их верные друзья: лабрадор Овечкина и курицы Бекхэма

Спорт — это постоянное напряжение, тысячи часов тренировок, слава и давление публики. Но даже у самых известных атлетов есть те, кто дарит им безусловную любовь и радость, не интересуясь ни результатами матчей, ни рекордами. Речь, конечно, о питомцах. Собаки и кошки и другие животные, становятся для чемпионов настоящими друзьями, помогая справляться со стрессом и напоминая, что жизнь не сводится только к спортивным аренам.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Лионель Месси и его собака Халк

Собака породы бордоский мастиф появилась в семье Месси в 2016 году. Халк живет в доме футболиста в Барселоне. Месси не смог перевезти питомца в США в 2023 году, когда стал игроком «Интер Майами», из-за возраста и состояния здоровья животного.

Лионель Месси с собакой
Лионель Месси с собакойИсточник: Соцсети

Серена Уильямс и ее пес Чип

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс и ее йоркширский терьер Чип занимали особое место в сердцах болельщиков. Чип ездил с Сереной на турниры, появлялся с ней на кортах и даже имел собственный аккаунт в социальных сетях.

Серена Уильямс
Серена Уильямс Источник: Соцсети

Анна Калинская и ее собака Белла

У российской теннисистки Анны Калинской несколько собак. Одна из них такса Белла стала звездой соцсетей. Она сопровождала теннисистку на турнирах американской серии и организаторы даже сделали собаке аккредитацию, чтобы она могла официально находится на матчах и выбегать на корт, чтобы поздравить Анну с победой.

Анна Калинская
Анна КалинскаяИсточник: Соцсети

Тайриз Халибертон и его пес Эймс

Игрок клуба НБА «Индиана Пэйсерс» Тайриз Халибертон завел собаку по кличке Эймс в 2021 году. Пес часто появляется в соцсетях спортсмена. В прошлом сезоне Халибертон презентовал кроссовки, вдохновленные его собакой Puma All-Pro Nitro PE.

Тайриз Халибертон
Тайриз ХалибертонИсточник: Соцсети

Шарль Леклер и его собака Лео

Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Шарль Леклер получил миниатюрную таксу Лео в подарок от друга в апреле 2024 года. Леклер признавался в интервью GQ Sports, что собака спит с ним в постели. Лео вместе со спортсменом появляется в течение сезона на разных этапах Гран-при.

Шарль Леклер
Шарль ЛеклерИсточник: Соцсети

Анастасия Потапова и ее собака Булка

Пудель российской теннисистки Анастасии Потаповой частый гость на кортах. Булка присутствует на тренировках россиянки, а также сопровождает Потапову на различных турнирах и в отпуске.

Анастасия Потапова
Анастасия ПотаповаИсточник: Соцсети

Льюис Хэмилтон и его пес Роско

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и его английский бульдог Роско были настоящими звездами соцсетей и паддока «королевских гонок». Хэмилтон завел Роско в 2013 году. 29 сентября Льюис сообщил о смерти 12-летнего Роско после осложнений от пневмонии.

Льюис Хэмилтон
Льюис ХэмилтонИсточник: Соцсети

Кэндис Паркер и ее собаки

Легендарная баскетболистка и трехкратная чемпионка женской НБА Кэндис Паркер живет с тремя собаками. У нее есть в том числе ротвейлер и такса.

Кэндис Паркер с дочерью и собаками
Кэндис Паркер с дочерью и собакамиИсточник: Соцсети

Дэвид Бекхэм и его питомцы

У бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма много собак. В Англии у Бекхэма живут охотничьи спаниели. А на участке у футболиста есть курятник, который он получил в подарок от жены Виктории на Рождество.

Дэвид Бекхэм с собаками
Дэвид Бекхэм с собакамиИсточник: Соцсети

Энди Маррей и его собаки Мэгги Мэй и Расти

В семье трехкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея долгое время жили два бордер-терьера Мэгги Мэй и Расти. Они появились у теннисиста в 2008 году и в 2011 году соответственно. В 2022 году не стало Мэгги Мэй, а спустя два года Маррей попрощался с Расти.

Энди Маррей
Энди МаррейИсточник: Соцсети

Александр Овечкин и его пес Блэйк

Лучший снайпер в истории НХЛ и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завел лабрадора по кличке Блэйк в 2015 году.

Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: Соцсети

Девин Букер и его собаки Хэвен и Гектор

Игрок команды НБА «Финикс Санс» Девин Букер воспитывает двух собак породы кане-корсо Хэвена и Гектора.

Девин Букер
Девин БукерИсточник: Соцсети

Наташа Клауд и ее собаки

Баскетболистка клуба женской НБА «Нью-Йорк Либерти» Наташа Клауд завела двух стаффордширских бультерьеров по кличке Кода и Броди в 2019 году.

Наташа Клауд
Наташа КлаудИсточник: Соцсети

Истории о спортсменах и их питомцах — это напоминание, что за пределами стадионов, арен и кортов они такие же люди, как и все. Для них важно возвращаться домой, где их встречает преданный взгляд любимого друга.

