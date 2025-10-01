Чемпионы и их верные друзья: лабрадор Овечкина и курицы Бекхэма

Лионель Месси и его собака Халк
Собака породы бордоский мастиф появилась в семье Месси в 2016 году. Халк живет в доме футболиста в Барселоне. Месси не смог перевезти питомца в США в 2023 году, когда стал игроком «Интер Майами», из-за возраста и состояния здоровья животного.
Серена Уильямс и ее пес Чип
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс и ее йоркширский терьер Чип занимали особое место в сердцах болельщиков. Чип ездил с Сереной на турниры, появлялся с ней на кортах и даже имел собственный аккаунт в социальных сетях.
Анна Калинская и ее собака Белла
У российской теннисистки Анны Калинской несколько собак. Одна из них такса Белла стала звездой соцсетей. Она сопровождала теннисистку на турнирах американской серии и организаторы даже сделали собаке аккредитацию, чтобы она могла официально находится на матчах и выбегать на корт, чтобы поздравить Анну с победой.
Тайриз Халибертон и его пес Эймс
Игрок клуба НБА «Индиана Пэйсерс» Тайриз Халибертон завел собаку по кличке Эймс в 2021 году. Пес часто появляется в соцсетях спортсмена. В прошлом сезоне Халибертон презентовал кроссовки, вдохновленные его собакой Puma All-Pro Nitro PE.
Шарль Леклер и его собака Лео
Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Шарль Леклер получил миниатюрную таксу Лео в подарок от друга в апреле 2024 года. Леклер признавался в интервью GQ Sports, что собака спит с ним в постели. Лео вместе со спортсменом появляется в течение сезона на разных этапах Гран-при.
Анастасия Потапова и ее собака Булка
Пудель российской теннисистки Анастасии Потаповой частый гость на кортах. Булка присутствует на тренировках россиянки, а также сопровождает Потапову на различных турнирах и в отпуске.
Льюис Хэмилтон и его пес Роско
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и его английский бульдог Роско были настоящими звездами соцсетей и паддока «королевских гонок». Хэмилтон завел Роско в 2013 году. 29 сентября Льюис сообщил о смерти 12-летнего Роско после осложнений от пневмонии.
Кэндис Паркер и ее собаки
Легендарная баскетболистка и трехкратная чемпионка женской НБА Кэндис Паркер живет с тремя собаками. У нее есть в том числе ротвейлер и такса.
Дэвид Бекхэм и его питомцы
У бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма много собак. В Англии у Бекхэма живут охотничьи спаниели. А на участке у футболиста есть курятник, который он получил в подарок от жены Виктории на Рождество.
Энди Маррей и его собаки Мэгги Мэй и Расти
В семье трехкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея долгое время жили два бордер-терьера Мэгги Мэй и Расти. Они появились у теннисиста в 2008 году и в 2011 году соответственно. В 2022 году не стало Мэгги Мэй, а спустя два года Маррей попрощался с Расти.
Александр Овечкин и его пес Блэйк
Лучший снайпер в истории НХЛ и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завел лабрадора по кличке Блэйк в 2015 году.
Девин Букер и его собаки Хэвен и Гектор
Игрок команды НБА «Финикс Санс» Девин Букер воспитывает двух собак породы кане-корсо Хэвена и Гектора.
Наташа Клауд и ее собаки
Баскетболистка клуба женской НБА «Нью-Йорк Либерти» Наташа Клауд завела двух стаффордширских бультерьеров по кличке Кода и Броди в 2019 году.
Истории о спортсменах и их питомцах — это напоминание, что за пределами стадионов, арен и кортов они такие же люди, как и все. Для них важно возвращаться домой, где их встречает преданный взгляд любимого друга.