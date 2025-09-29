Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско

Хэмилтон в соцсетях рассказал, что потерял своего английского бульдога по кличке Роско, которому было 12 лет.
«Потерял прошлой ночью своего лучшего друга. Он никогда не переставал бороться. Спасибо всем за любовь, которую вы дарили Роско все эти годы. Он умер вечером в воскресенье у меня на руках», — написал Хэмилтон в соцсетях.
Ранее пес Хэмилтона заболел пневмонией и тяжело перенес последствия. Как сообщал Хэмилтон, врачи ввели его в кому.
Хэмилтон завел собаку в 2013 году.
«Теперь у меня есть приятель. Я всегда хотел собаку, и в детстве у меня были лабрадоры — у мамы было пять собак, у отца тоже была собака, и я всегда хотел завести свою, просто раньше не было возможности. Но теперь я счастлив» — рассказывал спортсмен о новом друге.
Пес стал звездой соцсетей и часто появлялся с пилотом на этапах Гран-при. Личный аккаунт Роско в одной из соцсетей насчитывает 1,4 млн подписчиков. Также у Хэмилтона был еще один английский бульдог по кличке Коко. Она умерла в 2020 году в возрасте шести лет от внезапной остановки сердца.
В текущем сезоне «Формулы-1» Хэмилтон выступает за рулем болида команды «Феррари» и занимает шестое место в личном зачете пилотов, набрав 121 очко. Лидером чемпионата является Оскар Пиастри из «Макларен» (324).