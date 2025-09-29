Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско

«Теперь у меня есть приятель. Я всегда хотел собаку, и в детстве у меня были лабрадоры — у мамы было пять собак, у отца тоже была собака, и я всегда хотел завести свою, просто раньше не было возможности. Но теперь я счастлив» — рассказывал спортсмен о новом друге.