Матч «Челси» — «Ливерпуль» 4 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 4 октября, состоится центральный матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Челси» и «Ливерпулем».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Игра начнется в 19:30 мск и пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор. Трансляцию и лучшие моменты игры можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

«Ливерпуль» Арне Слота и «Челси» Энцо Марески входили в сезон с большими ожиданиями. Позади предыдущий чемпионат, который «Ливерпуль» триумфально выиграл, а «Челси» закончил четвертым с мощной концовкой. Затем лондонцы достаточно неожиданно победили на клубном чемпионате мира, а «Ливерпуль» побил все мыслимые трансферные рекорды, укрепив состав к новой кампании.

Поначалу надежды в целом оправдывались, но к октябрю и у «синих», и у «красных» возникли проблемы. «Ливерпуль» — лидер АПЛ, но внезапно прервал серию побед, проиграв сумасшедшему «Кристал Пэлас» (который уже успел летом стащить у «Ливерпуля» Суперкубок), а затем неудачно съездил в Стамбул, проиграв второй матч кряду, теперь в Лиге чемпионов «Галатасараю». С момента, как клуб возглавил голландец Слот, мерсисайдцы лишь во второй раз уступили два раза подряд. Даже в гостях, даже против «Челси» теперь надо доказывать статус фаворита.

«Челси» теряет очки гораздо чаще, и после 6 туров лондонцы лишь на 8-м месте, отставая от «Ливерпуля» уже на 7 очков. У команды Марески два поражения подряд только в АПЛ (от «МЮ» и «Брайтона»), а еще неудача в 1-м туре ЛЧ против «Баварии», и дело было бы совсем худо, если бы не важнейшая победа на этой неделе в следующем лигочемпионском матче против «Бенфики» Жозе Моуринью. Что касается АПЛ, у «Челси» за весь сентябрь ни одной победы. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.

Сегодня «синие» выйдут дома против мощнейшей атаки «Ливерпуля» без восьми игроков основной обоймы. Мало того, что травмирован лидер команды Коул Палмер, совсем плохи дела в защите, по которой особенно ударила эпидемия травм, а Трево Чалоба подвел команду в игре с «Брайтоном» прямой красной карточкой и пропустит важнейший матч с «Ливерпулем» из-за дисквалификации. Кстати с удалениями у команды Марески просто беда: три подряд игры команда завершала вдесятером, что и объясняет очковые потери.

У «Ливерпуля» с составом проблем меньше, но в Стамбуле травмы получили вратарь Алиссон, которого сегодня заменит новичок Георгий Мамардашвили (дебют грузинского голкипера в АПЛ), и нападающий Юго Экитике, но это не такая проблема, ведь есть Александер Исак. Против него, Салаха, Гакпо и Виртца поредевшей обороне «Челси» будет очень сложно.

Букмекеры отдают гостям небольшое предпочтение. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2,29, а шансы «Челси» оценили в 3,05. Ничья идет с коэффициентом 3.90. Сомнений в том, что в игре будет много голов, почти никаких, судя по тоталу больше 2.5 мяча за 1,58.

