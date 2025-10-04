Матч «Челси» — «Ливерпуль» 4 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Челси» теряет очки гораздо чаще, и после 6 туров лондонцы лишь на 8-м месте, отставая от «Ливерпуля» уже на 7 очков. У команды Марески два поражения подряд только в АПЛ (от «МЮ» и «Брайтона»), а еще неудача в 1-м туре ЛЧ против «Баварии», и дело было бы совсем худо, если бы не важнейшая победа на этой неделе в следующем лигочемпионском матче против «Бенфики» Жозе Моуринью. Что касается АПЛ, у «Челси» за весь сентябрь ни одной победы. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.