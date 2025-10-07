Кейн: Желание вернуться в АПЛ ослабло после двух лет в «Баварии»

«Я мог бы продлить контракт с “Баварией”. Еще не разговаривал об этом с клубом, но если такая возможность появится, то буду готов к честному разговору.



Все зависит от того, как пройдет следующий год, чего мы добьемся вместе. Сейчас мы находимся в фантастическом моменте, и я не думаю ни о чем другом.



Возвращение в АПЛ? Не знаю. Если бы вы спросили меня, когда я только уезжал в “Баварию”, то точно бы сказал, что вернусь. Теперь, когда я провел тут пару лет, я бы, наверное, сказал, что желание [вернуться] немного угасло. Но я бы не сказал, что никогда не вернусь.



Я полностью сосредоточен на “Баварии”. Если будет разговор о продлении контракта — посмотрим. Но у меня впереди еще этот сезон и следующий. Это не заключительный год моей карьеры, паники нет», — приводит слова Кейна The Guardian.