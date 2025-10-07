Ричмонд
Кейн: Желание вернуться в АПЛ ослабло после двух лет в «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн прокомментировал слухи о возможном возвращении в Англию.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Действующий контракт 32-летнего Кейна с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года.

«Я мог бы продлить контракт с “Баварией”. Еще не разговаривал об этом с клубом, но если такая возможность появится, то буду готов к честному разговору.

Все зависит от того, как пройдет следующий год, чего мы добьемся вместе. Сейчас мы находимся в фантастическом моменте, и я не думаю ни о чем другом.

Возвращение в АПЛ? Не знаю. Если бы вы спросили меня, когда я только уезжал в “Баварию”, то точно бы сказал, что вернусь. Теперь, когда я провел тут пару лет, я бы, наверное, сказал, что желание [вернуться] немного угасло. Но я бы не сказал, что никогда не вернусь.

Я полностью сосредоточен на “Баварии”. Если будет разговор о продлении контракта — посмотрим. Но у меня впереди еще этот сезон и следующий. Это не заключительный год моей карьеры, паники нет», — приводит слова Кейна The Guardian.

Напомним, Харри Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году. Он провел за немецкий клуб 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 103 гола и сделал 29 результативных передач.

В текущем сезоне «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 18 баллами и возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов с 6 очками.