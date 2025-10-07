В «Реал Сосьедад» объяснили, почему Захарян не играет за клуб

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. 22-летний футболист провел за испанский клуб 46 матчнй во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.