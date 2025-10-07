Ричмонд
В «Реал Сосьедад» объяснили, почему Захарян не играет за клуб

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате объяснил, почему полузащитник Арсен Захарян не выходил на поле в матчах с «Райо Вальекано», «Барселоной» и «Мальоркой».

«Тренер просто делает выбор в пользу других футболистов. С физическим состоянием Захаряна нет никаких проблем. В ментальном плане тоже всё хорошо, Арсен прикладывает все усилия», — передает слова Мундуате Metaratings.ru.

В сезоне-2025/26 22-летний Захарян отыграл два матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

19 октября «Реал Сосьедад» в 9-м туре чемпионата Испании сыграет на выезде с «Сельтой», матч начнется в 17:15 по московскому времени. Команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице с пятью очками.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. 22-летний футболист провел за испанский клуб 46 матчнй во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.