Президент «Барселоны» Лапорта: Если Бог есть, то он за «Барсу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что верит в Бога, но не практикует религиозные обряды.
«Я верю в Бога. Вера помогает мне, но я не практикую. Мне нравится вера. Как говорил один епископ, рай — это место, где “Барса” забивает “Реалу” каждые пять минут. Если Бог существует, то он на стороне “Барсы”, — цитирует Лапорту As.
Ближайшая встреча команд в рамках Ла Лиги пройдет в воскресенье, 26 октября. На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 21 баллом после 8 туров. У «Барселоны» 19 очков и второе место. Действующий победитель турнира — «Барселона». При этом, самым титулованым в чемпионате остается «Реал Мадрид». Королевский клуб забирал титул 36 раз, а «Барселона» — 28.
Напомним, противостояние двух топовых футбольных клубов Испании — «Реала» и «Барселоны» началось в 20 веке. С момента первого матча в 1902 году, команды встречались между собой 261 раз, как в испанских, так и в международных турнирах. В чемпионате Испании команды провели уже 188 матчей. Для встреч этих двух команд был введен специальный термин — «Эль-Класико». На данный момент известно, что на счету «Реала» 105, а у «Барселоны» 104 победы в Эль-Класико.