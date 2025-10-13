Президент «Барселоны» Лапорта: Если Бог есть, то он за «Барсу»

Напомним, противостояние двух топовых футбольных клубов Испании — «Реала» и «Барселоны» началось в 20 веке. С момента первого матча в 1902 году, команды встречались между собой 261 раз, как в испанских, так и в международных турнирах. В чемпионате Испании команды провели уже 188 матчей. Для встреч этих двух команд был введен специальный термин — «Эль-Класико». На данный момент известно, что на счету «Реала» 105, а у «Барселоны» 104 победы в Эль-Класико.