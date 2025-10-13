Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.38
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.47
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.72
П2
1.77
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.02
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.84
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.00
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.97
П2
1.78

Президент «Барселоны» Лапорта: Если Бог есть, то он за «Барсу»

Президент «Барселоны» высказался о вере в Бога.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что верит в Бога, но не практикует религиозные обряды.

«Я верю в Бога. Вера помогает мне, но я не практикую. Мне нравится вера. Как говорил один епископ, рай — это место, где “Барса” забивает “Реалу” каждые пять минут. Если Бог существует, то он на стороне “Барсы”, — цитирует Лапорту As.

Ближайшая встреча команд в рамках Ла Лиги пройдет в воскресенье, 26 октября. На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 21 баллом после 8 туров. У «Барселоны» 19 очков и второе место. Действующий победитель турнира — «Барселона». При этом, самым титулованым в чемпионате остается «Реал Мадрид». Королевский клуб забирал титул 36 раз, а «Барселона» — 28.

Напомним, противостояние двух топовых футбольных клубов Испании — «Реала» и «Барселоны» началось в 20 веке. С момента первого матча в 1902 году, команды встречались между собой 261 раз, как в испанских, так и в международных турнирах. В чемпионате Испании команды провели уже 188 матчей. Для встреч этих двух команд был введен специальный термин — «Эль-Класико». На данный момент известно, что на счету «Реала» 105, а у «Барселоны» 104 победы в Эль-Класико.