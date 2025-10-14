Чалов возобновил полноценные тренировки в составе ПАОКа

Российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов восстановился после травмы задней поверхности бедра и вернулся к тренировкам в общей группе. Ранее он занимался индивидуально.
«Федор чувствует себя хорошо. С сегодняшнего дня он будет тренироваться вместе с командой на все сто», — приводит слова пресс-службы ПАОКа «Sport24».
Напомним, 2 октября Чалов получил травму в матче против испанской «Сельты»(1:3) в общем этапе Лиги Европы. Из-за повреждения форвард пропустил воскресный матч шестого тура чемпионата Греции с «Олимпиакосом» (2:1).
Федор Чалов является выпускником академии ЦСКА. Он перешел из московского клуба в греческий ПАОК летом 2024 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел за ПАОК 12 матчей и забил 3 гола.
Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист будет готов выступить в матче 19 октября. В рамках седьмого тура греческой Суперлиги команда Чалова встретится с АЕКом в гостях. Греческий клуб ПАОК набрал одно очко в двух играх Лиги Европы и идет 28-м месте среди 36 команд.
Действующее трудовое соглашение Чалова с ПАОКом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €7,5 млн.