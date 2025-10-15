Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Александр Кокорин рассказал о провокациях болельщиков на Кипре

Болельщики провоцировали Александра Кокорина во время матчей чемпионата Кипра по футболу на тему России. Об этом Кокорин рассказал «Спорт-Экспрессу».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Sport24

— Болельщики на Кипре специфические — на домашних матчах АЕК из Ларнаки с «Арисом» бывшего главного тренера Алексея Шпилевского сознательно выводили из себя, кричали ужасные вещи.

— Да, постоянно и очень плохо кричат, что их не красит. Возможно, они на своем острове и защищены законом, потому позволяют себе многое. При полупустых трибунах такие вещи слышны очень хорошо. Кто-то с этим мирится, на кого-то, кто только начинает играть, это может подействовать. А меня, наоборот, только бодрит. Не могу сказать, что испытывал здесь какое-то сильное личное давление. Но когда пытались провоцировать — давал понять: ребята, вы меня разбудили.

— А лично вас как провоцировали?

— Самое обидное, когда оскорбляют Россию и семью. Остальное пропускаю мимо ушей, поскольку давно в этой игре, ха-ха. Как-то был матч с «Саламиной», они начали унижать Россию. Я забил им гол, развернулся, показал уши, и судья дал за это желтую. Спрашиваю: за что? «Ты их спровоцировал, они начали агрессивно себя вести». Но это был нормальный жест, не оскорбительный, — сказал Кокорин.

Александр Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года, всего за команду он провел 98 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. В сезоне 2023/24 россиянин стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом турнира.