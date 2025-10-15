Александр Кокорин рассказал о провокациях болельщиков на Кипре

— Болельщики на Кипре специфические — на домашних матчах АЕК из Ларнаки с «Арисом» бывшего главного тренера Алексея Шпилевского сознательно выводили из себя, кричали ужасные вещи.
— Да, постоянно и очень плохо кричат, что их не красит. Возможно, они на своем острове и защищены законом, потому позволяют себе многое. При полупустых трибунах такие вещи слышны очень хорошо. Кто-то с этим мирится, на кого-то, кто только начинает играть, это может подействовать. А меня, наоборот, только бодрит. Не могу сказать, что испытывал здесь какое-то сильное личное давление. Но когда пытались провоцировать — давал понять: ребята, вы меня разбудили.
— А лично вас как провоцировали?
— Самое обидное, когда оскорбляют Россию и семью. Остальное пропускаю мимо ушей, поскольку давно в этой игре, ха-ха. Как-то был матч с «Саламиной», они начали унижать Россию. Я забил им гол, развернулся, показал уши, и судья дал за это желтую. Спрашиваю: за что? «Ты их спровоцировал, они начали агрессивно себя вести». Но это был нормальный жест, не оскорбительный, — сказал Кокорин.
Александр Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года, всего за команду он провел 98 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач. В сезоне 2023/24 россиянин стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом турнира.