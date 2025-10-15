Украинцы разозлись из-за видео «Боруссии» с песней из русского мультфильма

Украинские болельщики разозлились из-за российской песни в соцсетях немецкого клуба «Боруссия».
В видеоролике «Боруссии» был использован звук из мультфильма «Маша и Медведь». Публикация была посвящена бывшей паре защитников клуба Матсу Хуммельсу и Невену Суботичу, была выложена на странице «Боруссии» соцсетях, а поверх кадров был наложен отрывок из «Песни юного художника», звучавший в мультфильме.
Это вызвало в комментариях бурную реакцию и негодование болельщиков из Украины, но несмотря на это, видео набрало 18 тысяч лайков, большая часть пользователей положительно отреагировала на публикацию.
Напомним, ранее в Сербии болельщики местной «Црвены Звезды» включили песню «Россия большая, великая» во время матча баскетбольной Евролиги с литовским «Жильгирисом». На прошлой встрече с этой же командой сербы спели «Катюшу». В декабре прошлого года французский клуб из Лиги 1 опубликовал нарезку сэйвов аргентинского вратаря под песню «Матушка-земля». На видео было отчетливо слышно фразы про «святкю Русь» и «белую березоньку».
Напомним, сейчас команды России не участвуют в международных соревнованиях из-за конфликта с Украиной. Санкции длятся с 2022 года.