Ямаль прекратит раздавать автографы по необычной причине

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль прекратит раздавать автографы болельщикам бесплатно, сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, игрок готовится подписать контракт с сайтом, специализирующимся на продаже одежды и товаров с автографами звезд. Компания попросила Ямаля прекратить раздачу автографов, чтобы в обороте было меньше вещей с его росписью. В будущем, чтобы получить автограф футболиста, нужно будет обращаться на этот сайт.
Также ведутся переговоры с руководством «Барселоны» об ограничении количества подписей Ямаля в ходе предусмотренных регламентом автограф-сессий.
18‑летний Ямаль — чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании. По оценке портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет 200 миллионов евро.
Ямаль вошел в список Forbes самых высокооплачиваемых игроков планеты по итогам сезона‑2024/25. Вингер «Барселоны» вошел в топ‑10 с совокупным доходом, который издание оценивает примерно в 45 миллиона долларов.