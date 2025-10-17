Ямаль прекратит раздавать автографы по необычной причине

По данным издания, игрок готовится подписать контракт с сайтом, специализирующимся на продаже одежды и товаров с автографами звезд. Компания попросила Ямаля прекратить раздачу автографов, чтобы в обороте было меньше вещей с его росписью. В будущем, чтобы получить автограф футболиста, нужно будет обращаться на этот сайт.