Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.42
П2
4.06
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.19
П2
12.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

Ямаль прекратит раздавать автографы по необычной причине

Коммерческий партнер звезды «Барселоны» хочет повысить ценность его росписи.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль прекратит раздавать автографы болельщикам бесплатно, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, игрок готовится подписать контракт с сайтом, специализирующимся на продаже одежды и товаров с автографами звезд. Компания попросила Ямаля прекратить раздачу автографов, чтобы в обороте было меньше вещей с его росписью. В будущем, чтобы получить автограф футболиста, нужно будет обращаться на этот сайт.

Также ведутся переговоры с руководством «Барселоны» об ограничении количества подписей Ямаля в ходе предусмотренных регламентом автограф-сессий.

18‑летний Ямаль — чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании. По оценке портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет 200 миллионов евро.

Ямаль вошел в список Forbes самых высокооплачиваемых игроков планеты по итогам сезона‑2024/25. Вингер «Барселоны» вошел в топ‑10 с совокупным доходом, который издание оценивает примерно в 45 миллиона долларов.