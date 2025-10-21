Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
4.81
X
2.90
П2
2.13
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.05
П2
12.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.52
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

СМИ: Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»

Российский бизнесмен, владевший футбольным «Челси», планирует стать акционером «Галатасарая».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский бизнесмен Роман Абрамович, который с 2003 по 2022 год владел лондонским «Челси», хочет приобрести пакет акций турецкого «Галатасарая» и стать одним из главных акционеров клуба. Об этом сообщает турецкое издание Sözcü.

По данным СМИ, бизнесмен уже приобрел особняк в Босфоре и готовится к переезду в Стамбул. В Турции возможную сделку воспринимают как возможный поворотный момент в истории футбола страны.

Все потому, что при Абрамовиче «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, Абрамович продал «Челси» консорциуму, который возглавляет американский инвестор Тодд Боули, за 4,25 млрд фунтов стерлингов. В 2025-м бизнесмен заявлял, что больше не хочет иметь дела с профессиональным футболом.

«Возможно, однажды я смогу посетить матч и попрощаться должным образом, но не более. Меня не интересует какая-либо роль в футбольном клубе, тем более профессиональная. Возможно, я мог бы помогать с академиями и молодежью, предоставляя больше возможностей людям в трудном положении, если бы возникла инициатива, которая могла бы что-то изменить. Но что касается владения клубом или профессиональной роли, с этим в моей жизни покончено», — приводит Daily Mail.

Отметим, стамбульская команда занимает первое место в чемпионате Турции после 9 матчей с отрывом от второй строчки в 5 баллов. Главным тренером «Галатасарая» с 2022 года является Окан Бурук.