СМИ: Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»

Российский бизнесмен Роман Абрамович, который с 2003 по 2022 год владел лондонским «Челси», хочет приобрести пакет акций турецкого «Галатасарая» и стать одним из главных акционеров клуба. Об этом сообщает турецкое издание Sözcü.
По данным СМИ, бизнесмен уже приобрел особняк в Босфоре и готовится к переезду в Стамбул. В Турции возможную сделку воспринимают как возможный поворотный момент в истории футбола страны.
Все потому, что при Абрамовиче «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Напомним, Абрамович продал «Челси» консорциуму, который возглавляет американский инвестор Тодд Боули, за 4,25 млрд фунтов стерлингов. В 2025-м бизнесмен заявлял, что больше не хочет иметь дела с профессиональным футболом.
«Возможно, однажды я смогу посетить матч и попрощаться должным образом, но не более. Меня не интересует какая-либо роль в футбольном клубе, тем более профессиональная. Возможно, я мог бы помогать с академиями и молодежью, предоставляя больше возможностей людям в трудном положении, если бы возникла инициатива, которая могла бы что-то изменить. Но что касается владения клубом или профессиональной роли, с этим в моей жизни покончено», — приводит Daily Mail.
Отметим, стамбульская команда занимает первое место в чемпионате Турции после 9 матчей с отрывом от второй строчки в 5 баллов. Главным тренером «Галатасарая» с 2022 года является Окан Бурук.