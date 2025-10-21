«Бавария» объявила о продлении контракта с Компани

«Я польщен и хотел бы поблагодарить “Баварию” за доверие, оказанное мне с первого дня в клубе. У меня ощущение, что я работаю здесь гораздо дольше. Мы начали увлекательное путешествие! Давайте продолжим усердно работать и отпразднуем вместе еще больше побед», — приводит пресс-служба слова Компани.