Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
4.88
X
2.90
П2
2.09
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.05
П2
12.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.52
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

«Бавария» объявила о продлении контракта с Компани

Бельгийский специалист Венсан Компани продлил контракт с мюнхенским клубом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: David Davies/PA Images via Getty Images

Как сообщает пресс-служба «Баварии», новое соглашение между сторонами рассчитано до 2029 года.

«Я польщен и хотел бы поблагодарить “Баварию” за доверие, оказанное мне с первого дня в клубе. У меня ощущение, что я работаю здесь гораздо дольше. Мы начали увлекательное путешествие! Давайте продолжим усердно работать и отпразднуем вместе еще больше побед», — приводит пресс-служба слова Компани.

В сезоне-2025/26 «Бавария» выиграла все 7 матчей Бундеслиги и лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущего на втором месте «Лейпцига» составляет 5 очков. В среду, 22 октября, в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов мюнхенцы дома сыграют с бельгийским «Брюгге».

Венсану Компани 39 лет. Бельгийский специалист возглавил «Баварию» перед сезоном-2024/25. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Германии и завоевал Суперкубок страны. Ранее Компани тренировал бельгийский «Андерлехт» и английский «Бернли».