«Бавария» объявила о продлении контракта с Компани

Как сообщает пресс-служба «Баварии», новое соглашение между сторонами рассчитано до 2029 года.
«Я польщен и хотел бы поблагодарить “Баварию” за доверие, оказанное мне с первого дня в клубе. У меня ощущение, что я работаю здесь гораздо дольше. Мы начали увлекательное путешествие! Давайте продолжим усердно работать и отпразднуем вместе еще больше побед», — приводит пресс-служба слова Компани.
В сезоне-2025/26 «Бавария» выиграла все 7 матчей Бундеслиги и лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущего на втором месте «Лейпцига» составляет 5 очков. В среду, 22 октября, в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов мюнхенцы дома сыграют с бельгийским «Брюгге».
Венсану Компани 39 лет. Бельгийский специалист возглавил «Баварию» перед сезоном-2024/25. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Германии и завоевал Суперкубок страны. Ранее Компани тренировал бельгийский «Андерлехт» и английский «Бернли».