Турецкий футбольный вратарь умер во время тренировки

По информации источника, футболисту стало плохо во время отработки ударов. После первой помощи, оказанной на поле, 28-летний Камаджи был доставлен в больницу города Бандырма, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Для определения точной причины смерти Камаджи его тело было отправлено в Бурсу в судебно-медицинский институт. Начато расследование по данному делу. Предварительной причиной смерти вратаря считается сердечный приступ.