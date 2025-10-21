Турецкий футбольный вратарь умер во время тренировки

Голкипер турецкой команды «Бандырма Санайиспор» Огузхан Камаджи умер во время тренировки в возрасте 28 лет. Об этом сообщает портал Haberturk.
По информации источника, футболисту стало плохо во время отработки ударов. После первой помощи, оказанной на поле, 28-летний Камаджи был доставлен в больницу города Бандырма, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Для определения точной причины смерти Камаджи его тело было отправлено в Бурсу в судебно-медицинский институт. Начато расследование по данному делу. Предварительной причиной смерти вратаря считается сердечный приступ.
Отмечается, что 21 октября он был записан на прием к кардиологу — во время одного из последних матчей голкипер почувствовал себя плохо.