«Интер Майами» продлил контракт с Лионелем Месси

Новое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до 2028 года. Прежний контракт аргентинца истекал 31 декабря 2025 года.
Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Аргентинец уже выиграл с командой Кубок лиг, регулярный чемпионат МЛС, а также дошел до финала Кубка США. В текущем сезоне североамериканской Главной лиги футбола (МЛС) Месси выиграл «Золотую бутсу» — награду, которую вручают лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Аргентинец забил 29 мячей. Он стал первым в истории клуба победителем гонки бомбардиров. Всего за «Интер Майами» Месси провел 82 матча во всех турнирах, в которых забил 71 гол и сделал 37 результативных передач. Ранее Месси заявлял, что «Интер Майами» станет последним клубом в его карьере.
С 2003 по 2021 год Месси играл за «Барселону». В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Позднее на протяжении двух сезонов аргентинец защищал цвета «ПСЖ».
Месси рекордные восемь раз выигрывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024). Месси является самым титулованным футболистом в истории, за карьеру он выиграл 46 трофеев.