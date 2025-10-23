«Интер Майами» продлил контракт с Лионелем Месси

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Аргентинец уже выиграл с командой Кубок лиг, регулярный чемпионат МЛС, а также дошел до финала Кубка США. В текущем сезоне североамериканской Главной лиги футбола (МЛС) Месси выиграл «Золотую бутсу» — награду, которую вручают лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Аргентинец забил 29 мячей. Он стал первым в истории клуба победителем гонки бомбардиров. Всего за «Интер Майами» Месси провел 82 матча во всех турнирах, в которых забил 71 гол и сделал 37 результативных передач. Ранее Месси заявлял, что «Интер Майами» станет последним клубом в его карьере.