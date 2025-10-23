«Интер Майами» продлил контракт с Лионелем Месси

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
перерыв
Брага
1
:
Црвена Звезда
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.25
П2
13.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бранн
1
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
0
:
Болонья
2
Все коэффициенты
П1
33.00
X
27.00
П2
1.03
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фенербахче
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.77
П2
6.03
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Гоу Эхед Иглз
1
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.42
П2
1.58
Футбол. Лига Европы
перерыв
Генк
0
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
4.52
X
2.65
П2
2.31
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лион
1
:
Базель
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.40
П2
16.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Зальцбург
1
:
Ференцварош
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЕК
3
:
Абердин
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
14.50
П2
90.00
Футбол. Лига конференций
перерыв
Брейдаблик
0
:
КуПС
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.80
П2
4.22
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Дрита
1
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
7.25
X
3.10
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
перерыв
Хеккен
1
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
3.35
X
2.80
П2
2.86
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шахтер
0
:
Легия
1
Все коэффициенты
П1
7.10
X
3.32
П2
1.83
Футбол. Лига конференций
перерыв
Шкендия
0
:
Шелбурн
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.40
П2
4.35
Футбол. Лига конференций
перерыв
Рапид В
0
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.70
П2
1.31
Футбол. Лига конференций
перерыв
Страсбур
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.55
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
1
:
Слован Бр
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.25
П2
23.00
Футбол. Кубок России
21:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.45
П2
3.15
Футбол. Лига конференций
19:45
Риека
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.10
П2
1.98
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.70
П2
6.80
Футбол. Лига Европы
22:00
Рома
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.50
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.95
П2
5.10
Футбол. Лига Европы
22:00
Селтик
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.90
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.60
П2
7.10
Футбол. Лига Европы
22:00
Лилль
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.60
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.39
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.81
П2
4.37
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.10
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Хамрун Спартанс
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Линколн
:
Лех
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.40
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Самсунспор
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.45
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Целе
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Сигма
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.41
П2
2.49
Футбол. Лига конференций
22:00
Университатя Кр
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
3
:
Сочи
0
П1
X
П2

«Интер Майами» продлил контракт с Лионелем Месси

Клуб МЛС «Интер Майами» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 38-летним нападающим Лионелем Месси.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Новое соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до 2028 года. Прежний контракт аргентинца истекал 31 декабря 2025 года.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Аргентинец уже выиграл с командой Кубок лиг, регулярный чемпионат МЛС, а также дошел до финала Кубка США. В текущем сезоне североамериканской Главной лиги футбола (МЛС) Месси выиграл «Золотую бутсу» — награду, которую вручают лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Аргентинец забил 29 мячей. Он стал первым в истории клуба победителем гонки бомбардиров. Всего за «Интер Майами» Месси провел 82 матча во всех турнирах, в которых забил 71 гол и сделал 37 результативных передач. Ранее Месси заявлял, что «Интер Майами» станет последним клубом в его карьере.

С 2003 по 2021 год Месси играл за «Барселону». В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Позднее на протяжении двух сезонов аргентинец защищал цвета «ПСЖ».

Месси рекордные восемь раз выигрывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024). Месси является самым титулованным футболистом в истории, за карьеру он выиграл 46 трофеев.