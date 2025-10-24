Экс‑тренер «Ливерпуля» и «Реала» Бенитес возглавил «Панатинаикос»

Широкую известность Бенитес получил, возглавляя «Валенсию», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании и побеждал в Кубке УЕФА. С 2004-го по 2010 год специалист возглавлял «Ливерпуль», который под его руководством в числе прочего выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005.