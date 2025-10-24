Ричмонд
Экс‑тренер «Ливерпуля» и «Реала» Бенитес возглавил «Панатинаикос»

«Панатинаикос» объявил о назначении испанского специалиста Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Рафаэль Бенитес подписал двухлетний контракт с «зелеными», который будет действовать до мая 2027 года. Последним местом работы 65-летнего специалиста была «Сельта» в сезоне-2023/24.

Как сообщает De Telegraaf, в Афинах Бенитес будет получать 4 миллиона евро за сезон — это рекорд для греческого футбола. Ранее сообщалось, что услуги Бенитеса предлагали спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао, но тот ответил отказом.

«Панатинаикос» ранее возглавлял экс-тренер красно-белых Руй Витория. Афинский клуб является одним из наиболее титулованных футбольных клубов Греции, в активе которого — 20 титулов чемпиона Греции, 18 завоеванных Кубков Греции. На данный момент «Панатинаикос» занимает лишь 7-е место в чемпионате Греции и 28-е — в Лиге Европы.

Широкую известность Бенитес получил, возглавляя «Валенсию», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании и побеждал в Кубке УЕФА. С 2004-го по 2010 год специалист возглавлял «Ливерпуль», который под его руководством в числе прочего выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005.

Бенитес также тренировал в Испании мадридский «Реал», «Осасуну», «Вальядолид», «Эстремадуру» и «Тенерифе», в Англии — «Эвертон», «Челси» и «Ньюкасл», в Италии — «Наполи» и «Интер», а в Китае работал с клубом «Далянь Ифан».