Экс‑тренер «Ливерпуля» и «Реала» Бенитес возглавил «Панатинаикос»

Рафаэль Бенитес подписал двухлетний контракт с «зелеными», который будет действовать до мая 2027 года. Последним местом работы 65-летнего специалиста была «Сельта» в сезоне-2023/24.
Как сообщает De Telegraaf, в Афинах Бенитес будет получать 4 миллиона евро за сезон — это рекорд для греческого футбола. Ранее сообщалось, что услуги Бенитеса предлагали спортивному директору «Спартака» Франсису Кахигао, но тот ответил отказом.
«Панатинаикос» ранее возглавлял экс-тренер красно-белых Руй Витория. Афинский клуб является одним из наиболее титулованных футбольных клубов Греции, в активе которого — 20 титулов чемпиона Греции, 18 завоеванных Кубков Греции. На данный момент «Панатинаикос» занимает лишь 7-е место в чемпионате Греции и 28-е — в Лиге Европы.
Широкую известность Бенитес получил, возглавляя «Валенсию», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании и побеждал в Кубке УЕФА. С 2004-го по 2010 год специалист возглавлял «Ливерпуль», который под его руководством в числе прочего выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005.