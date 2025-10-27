Ричмонд
СМИ: «Ювентус» отправил в отставку главного тренера Тудора

47-летний хорватский специалист возглавлял «Ювентус» с марта 2025 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Sky Sports, Руководство «Ювентуса» сообщило Тудору решение об увольнении утром 27 октября. Временно сполнять обязанности главного тренера будет работающий в резервной команде «Ювентус Некст Джен» Массимо Брамбилла.

Накануне «Ювентус» проиграл «Лацио» в Риме со счетом 0:1. Безвыигрышная серия «Ювентуса» составляет восемь матчей во всех турнирах, серия поражений — три игры. При этом в четырех последних матчах команда не забила ни одного гола. Туринцы занимают восьмое место в Серии А с 12 очками в восьми встречах. В следующем матче чемпионата Италии туринцы дома сыграют с «Удинезе».

Игор Тудор работал в туринском клубе с марта 2025 года, сменив на посту главного тренера Тьяго Мотту. Сначала он должен был руководить командой до конца сезона-2024/2025. Но летом руководство «Ювентуса» решило продлить контракт с хорватским тренером до 2027 года.

Во время карьеры футболиста Игор Тудор выступал на позиции центрального защитника. Он играл за «Хайдук», «Сиену» и «Ювентус». В активе Тудора 55 матчей и 3 гола за сборную Хорватии с 1997-го по 2006 года. Завершив карьеру, Тудор приступил к тренерской деятельности. Он работал в таких клубах как «Хайдук», ПАОК, «Галатасарай», «Марсель», «Удинезе», «Верона» и «Лацио».