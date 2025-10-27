СМИ: «Ювентус» отправил в отставку главного тренера Тудора

Накануне «Ювентус» проиграл «Лацио» в Риме со счетом 0:1. Безвыигрышная серия «Ювентуса» составляет восемь матчей во всех турнирах, серия поражений — три игры. При этом в четырех последних матчах команда не забила ни одного гола. Туринцы занимают восьмое место в Серии А с 12 очками в восьми встречах. В следующем матче чемпионата Италии туринцы дома сыграют с «Удинезе».