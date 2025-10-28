Вратарь «Интера» насмерть сбил человека в инвалидной коляске

По информации источника, инцидент произошел сегодня в 9:40 по местному времени. 27-летний испанец на своем автомобиле насмерть сбил 81-летнего мужчину, находившегося в электрической инвалидной коляске. Удар оказался настолько сильным, что, несмотря на оперативные действия спасателей, пожилой мужчина погиб на месте.
Отмечается, что Мартинес глубоко потрясен случившимся. Он не получил никаких травм, однако пребывает в шоковом состоянии.
В связи с трагедией «Интер» отменил запланированную на сегодня пресс-конференцию главного тренера команды Кристиана Киву.
Мартинес перешел в «Интер» летом 2024 года из «Дженоа» за 14 млн евро. Он провел за миланский клуб 12 матчей, в которых пропустил восемь мячей и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на три очка. В среду, 29 октября, «нерадзурри» дома сыграют против «Фиорентины». Начало матча — в 22:45 по московскому времени.