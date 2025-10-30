СМИ: «Реал» и Суперлига планируют отсудить у УЕФА миллиарды евро

В мае 2024 года коммерческий суд Мадрида постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют конкуренции на рынке. Решение предписывало прекращение антиконкурентного поведения и запрет на его повторение в будущем. Также ФИФА и УЕФА было предписано немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий, начавшихся после того, как 18 апреля 2021 года Суперлига объявила о запуске новых футбольных соревнований.