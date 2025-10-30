Ричмонд
СМИ: «Реал» и Суперлига планируют отсудить у УЕФА миллиарды евро

Юристы «Реала» и Суперлиги готовят исковое заявление.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Мадридский «Реал» и компания А22, которая занимается проектом Суперлиги, планируют отсудить у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4,5 миллиарда евро после того, как суд Мадрида отклонил апелляцию организации. Об этом сообщает As.

В мае 2024 года коммерческий суд Мадрида постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют конкуренции на рынке. Решение предписывало прекращение антиконкурентного поведения и запрет на его повторение в будущем. Также ФИФА и УЕФА было предписано немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий, начавшихся после того, как 18 апреля 2021 года Суперлига объявила о запуске новых футбольных соревнований.

В октябре текущего года «Реал» сообщил, что суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА, Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации по поводу нарушения правил свободной конкуренции Европейского союза. «Реал» также подчеркнул, что решение позволяет клубу требовать возмещение значительного ущерба.

As также сооб9ил, что юристы клуба и лиги уже готовятся подавать иск, чтобы взыскать порядка 4,5 миллиардов евро. Эта сумма обоснована причиненным ущербом, упущенной выгодой и репутационными потерями.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира.