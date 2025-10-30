Колосков считает, что Пеле превосходит Марадону в гениальности

30 октября Диего Марадоне исполнилось бы 65 лет. Нападающий впервые громко заявил о своем таланте, когда в 1979 году вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира среди молодежных команд. В финале аргентинцы победили команду СССР со счетом 3:1, Марадона забил один из мячей.
«Я узнал о Марадоне только в 1979 году после чемпионата мира среди молодежных команды, тогда сборная Аргентины обыграла команду СССР в финале турнира. Хотя в прессе тогда не писали, что это такой выдающийся футболист, что ему нет равных в мире. После этого я один раз видел его в раздевалке, когда был на одном чемпионате мира в качестве делегата. Он так сидел в раздевалке, слушал музыку в наушниках. Потом еще раз видел вживую», — цитирует Колоскова ТАСС.
«Конечно, он запомнился в истории футбола. И своим голом в ворота англичан после сольного прохода на чемпионате мира 1986 года. Конечно, так называемая “рука бога”, когда забил рукой. В основном у меня о нем складывается впечатление из прессы. Несколько раз видел», — подчеркнул почетный президент РФС.
«Кто-то спорит до сих пор, кто более гениален — Пеле или Марадона. Я считаю, что это Пеле, он остается самым гениальным футболистом за всю историю игры. Но, без сомнения, Марадона был выдающимся футболистом, приближенным к гениальности», — добавил Колосков.
Диего Марадона умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года. Вместе с «Бока Хуниорс» он выиграл чемпионат Аргентины, с «Барселоной» — Кубок лиги и Кубок Испании, с «Наполи» — дважды чемпионат Италии, по одному разу стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Кубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира в 1986 году.
Вячеславу Колоскову 84 года. Он возглавлял Российский футбольный союз с 1992-го по 2005 год, а ныне — почетный президент. Также с 1980-го по1996 год Колосков занимал пост вице-президента ФИФА.