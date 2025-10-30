Колосков считает, что Пеле превосходит Марадону в гениальности

«Я узнал о Марадоне только в 1979 году после чемпионата мира среди молодежных команды, тогда сборная Аргентины обыграла команду СССР в финале турнира. Хотя в прессе тогда не писали, что это такой выдающийся футболист, что ему нет равных в мире. После этого я один раз видел его в раздевалке, когда был на одном чемпионате мира в качестве делегата. Он так сидел в раздевалке, слушал музыку в наушниках. Потом еще раз видел вживую», — цитирует Колоскова ТАСС.