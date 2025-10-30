Ривалдо поддержал Винисиуса в конфликте с тренером «Реала»

«Реакция Винисиуса Жуниора была неправильной, ведь он сказал несколько неприятных вещей, и это выглядит некрасиво. Но его гнев можно понять: он играл хорошо, был главным героем матча, принял участие во втором голе и хорошо работал с мячом. Думаю, он был раздражен не только самой заменой, но и тем, что подобное уже случалось с ним в других матчах. Он слишком часто оказывается на скамейке запасных. Такой игрок, как Винисиус, который так много значит для “Реала” и является достоянием клуба, не должен семь раз уходить на замену. И уж тем более в класико, где “Барселона” проигрывала с минимальной разницей в счете и могла вырвать ничью, а Винисиус мог решить исход матча», — цитирует Ривалдо Diario Sport.