Ривалдо поддержал Винисиуса в конфликте с тренером «Реала»

Вингер мадридского клуба Винисиус резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо. Накануне он извинился перед болельщиками, тренером и командой за эмоциональную реакцию.
«Реакция Винисиуса Жуниора была неправильной, ведь он сказал несколько неприятных вещей, и это выглядит некрасиво. Но его гнев можно понять: он играл хорошо, был главным героем матча, принял участие во втором голе и хорошо работал с мячом. Думаю, он был раздражен не только самой заменой, но и тем, что подобное уже случалось с ним в других матчах. Он слишком часто оказывается на скамейке запасных. Такой игрок, как Винисиус, который так много значит для “Реала” и является достоянием клуба, не должен семь раз уходить на замену. И уж тем более в класико, где “Барселона” проигрывала с минимальной разницей в счете и могла вырвать ничью, а Винисиус мог решить исход матча», — цитирует Ривалдо Diario Sport.
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 19 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. Винисиус выступает за мадридский клуб с 2018 года. За «сливочных» бразилец провел 335 матчей во всех турнирах, в которых забил 111 мячей и сделал 87 результативных передач.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Барселону» на пять очков. В субботу, 1 ноября, мадридцы дома сыграют против «Валенсии». Началом матча — в 23 часа по московскому времени.