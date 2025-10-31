Ричмонд
40-летний Модрич признан игроком месяца в Серии А

Полузащитник «Милана» Лука Модрич признан лучшим игроком Серии А в сентябре по версии Ассоциации итальянских футболистов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Опытный хорватский футболист, присоединившийся к «россонери» летом 2025 года на правах свободного агента, демонстрирует впечатляющую статистику. По данным издания Squawka, Модрич лидирует в чемпионате Италии по количеству касаний мяча (748) и точных передач (559).

9 сентября Лука Модрич отметил свой 40-летний юбилей. Он входит в тройку самых возрастных действующих игроков топ-5 лиг вместе с 41-летним защитником «Ниццы» Данте и 40-летним полузащитником «Овьедо» Санти Касорлой.

Модрич провел в составе «Милана» 10 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Контракт с Модричем рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления еще на один сезон.

«Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующих «Наполи» и «Ромы» на три балла. В воскресенье, 2 ноября, «россонери» дома сыграют с «Ромой». Начало матча — в 22:45 по московскому времени.