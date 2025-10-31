Спаллетти: «Моя цель — вернуть “Ювентус” в чемпионскую гонку»

Итальянский тренер Лучано Спалетти, возглавивший «Ювентус», обозначил цели команды на сезон.
«Моя цель — вернуть “Ювентус” в чемпионскую гонку. Мы уже обсудили это с командой на первой же встрече. Важно демонстрировать максимальную собранность и волю к победе, ведь впереди нас ждет длинный чемпионат, и я за свою карьеру не раз становился свидетелем самых неожиданных поворотов», — приводит слова Спаллетти пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Серии А «зебры» находятся на седьмой позиции, имея 15 набранных очков. Однако отставание от первого места пока составляеь всего 6 очков.
Напомним, 30 октября стало известно, что 66-летний тренер Лучано Спаллетти и «Ювентус» подписали контракт до лета 2026 года с опцией продления на два года в случае попадания команды в Лигу чемпионов. Специалист с 2009 по 2014 год возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с «сине-бело-голубыми» он два раза выиграл чемпионат России и по разу Кубок и Суперкубок страны. С «Наполи» Спаллетти стал чемпионом Италии. Также он возглавлял «Эмполи», «Сампдорию», «Удинезе», «Анкону», «Рому» и «Интер».
Ранее «Ювентус» уволил Игора Тудора после восьми матчей без побед. Команда занимает восьмое место в чемпионате Италии.