Спаллетти: «Моя цель — вернуть “Ювентус” в чемпионскую гонку»

Напомним, 30 октября стало известно, что 66-летний тренер Лучано Спаллетти и «Ювентус» подписали контракт до лета 2026 года с опцией продления на два года в случае попадания команды в Лигу чемпионов. Специалист с 2009 по 2014 год возглавлял петербургский «Зенит». Вместе с «сине-бело-голубыми» он два раза выиграл чемпионат России и по разу Кубок и Суперкубок страны. С «Наполи» Спаллетти стал чемпионом Италии. Также он возглавлял «Эмполи», «Сампдорию», «Удинезе», «Анкону», «Рому» и «Интер».