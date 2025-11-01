Чемпион мира и Европы уволен из клуба Серии A

«Клуб хотел бы поблагодарить тренера и его персонал за преданность делу и профессионализм, проявленные на протяжении всей работы, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время будет Роберто Мургита, который ранее входил в штаб Виейра. Помогать ему будет бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито.
Виейра возглавлял «Дженоа» с ноября 2024 года. В сезоне-2025/26 генуэзцы после 9 туров набрали 3 очка и занимают последнее, 20-е, место в турнирной таблице чемпионата Италии. В понедельник, 3 ноября, в рамках 10-го тура Серии А «Дженоа» сыграет на выезде против «Сассуоло».
Во время карьеры футболиста Патрик Виейра выступал за «Канн», «Милан», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити» и «Арсенал». В составе сборной Франции становился чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года.