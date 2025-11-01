Ламин Ямаль объявил о расставании с девушкой

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль объявил о расставании со своей девушкой, певицей Ники Николь.
«Мы больше не вместе. Это не из-за каких-то измен, я не изменял ей. Мы просто расстались, вот и все. Информация, которая сейчас появляется в прессе, не имеет ничего общего с нашими отношениями», — приводит Sport.es слова Ямаля.
В СМИ появлялась информация о том, что Ямаль изменил Николь с моделью Анной Дженьозо во время поездки в Милан.
Чемпион Европы в составе сборной Испании и рэп-исполнительница из Аргентины Ники Николь подтвердили свои отношения в августе 2025 года, когда футболист выложил в соцсетях совместное фото. Сообщалось, что Ники подвозит Ямаля на тренировки, так как у юноши нет водительских прав. В октябре они вместе прокатились на вертолете во время перерыва в календаре на матчи сборных.
Ламин Ямаль дебютировал в составе основной команды «Барселоны» 29 апреля 2023 года в возрасте 15 лет. Всего в составе сине-гранатовых он провел 114 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 39 результативных передач. В активе Ямаля 23 матча и 6 забитый мячей в составе сборной Испании. В 2024 году молодой футболист вместе с национальной командой стал чемпионом Европы.
В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро,
В 10 матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице, на 5 баллов отставая от лидирующего «Реала». В воскресенье, 2 ноября, каталонцы дома сыграют с «Эльче».
Хаби Алонсо
Ханс-Дитер Флик
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
22′
Джуд Беллингем
(Эдер Милитау)
43′
Фермин Лопес
(Маркус Рэшфорд)
38′
Килиан Мбаппе
52′
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
3
Эдер Милитау
90+11′
24
Дин Хейсен
57′
14
Орельен Тшуамени
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
23′
72′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
66′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
72′
11
Родригу
5
Джуд Беллингем
90′
19
Дани Себальос
10
Килиан Мбаппе
90′
16
Гонсало Гарсия
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
8
Педри
42′
90+10′
16
Фермин Лопес
90+9′
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
3
Алехандро Бальде
90′
35
Херард Мартин
7
Ферран Торрес
74′
4
Рональд Араухо
5
Пау Кубарси
83′
19
Руни Барджи
24
Эрик Гарсия
74′
17
Марк Касадо
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти