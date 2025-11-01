Ламин Ямаль объявил о расставании с девушкой

Чемпион Европы в составе сборной Испании и рэп-исполнительница из Аргентины Ники Николь подтвердили свои отношения в августе 2025 года, когда футболист выложил в соцсетях совместное фото. Сообщалось, что Ники подвозит Ямаля на тренировки, так как у юноши нет водительских прав. В октябре они вместе прокатились на вертолете во время перерыва в календаре на матчи сборных.