Ламин Ямаль объявил о расставании с девушкой

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.55
П2
2.38
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.00
П2
10.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.91
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.20
П2
15.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.45
П2
4.60
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.70
П2
4.25
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.09
П2
29.00
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.42
П2
5.04
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.42
П2
4.77
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Франция
23:05
Осер
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.54
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Ламин Ямаль объявил о расставании с девушкой

18-летний испанец и 25-летняя аргентинка Ники Николь встречались с лета 2025 года. Вместе они пробыли 83 дня.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль объявил о расставании со своей девушкой, певицей Ники Николь.

«Мы больше не вместе. Это не из-за каких-то измен, я не изменял ей. Мы просто расстались, вот и все. Информация, которая сейчас появляется в прессе, не имеет ничего общего с нашими отношениями», — приводит Sport.es слова Ямаля.

Источник: Соцсети

В СМИ появлялась информация о том, что Ямаль изменил Николь с моделью Анной Дженьозо во время поездки в Милан.

Чемпион Европы в составе сборной Испании и рэп-исполнительница из Аргентины Ники Николь подтвердили свои отношения в августе 2025 года, когда футболист выложил в соцсетях совместное фото. Сообщалось, что Ники подвозит Ямаля на тренировки, так как у юноши нет водительских прав. В октябре они вместе прокатились на вертолете во время перерыва в календаре на матчи сборных.

Ламин Ямаль дебютировал в составе основной команды «Барселоны» 29 апреля 2023 года в возрасте 15 лет. Всего в составе сине-гранатовых он провел 114 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 39 результативных передач. В активе Ямаля 23 матча и 6 забитый мячей в составе сборной Испании. В 2024 году молодой футболист вместе с национальной командой стал чемпионом Европы.

В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро,

В 10 матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице, на 5 баллов отставая от лидирующего «Реала». В воскресенье, 2 ноября, каталонцы дома сыграют с «Эльче».

Реал
2:1
Первый тайм: 2:1
Барселона
Футбол, Испания, 10-й тур
26.10.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Ханс-Дитер Флик
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
22′
Джуд Беллингем
(Эдер Милитау)
43′
Барселона
Фермин Лопес
(Маркус Рэшфорд)
38′
Нереализованные пенальти
Реал
Килиан Мбаппе
52′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
3
Эдер Милитау
90+11′
24
Дин Хейсен
57′
14
Орельен Тшуамени
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
23′
72′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
66′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
72′
11
Родригу
5
Джуд Беллингем
90′
19
Дани Себальос
10
Килиан Мбаппе
90′
16
Гонсало Гарсия
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
8
Педри
42′
90+10′
16
Фермин Лопес
90+9′
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
3
Алехандро Бальде
90′
35
Херард Мартин
7
Ферран Торрес
74′
4
Рональд Араухо
5
Пау Кубарси
83′
19
Руни Барджи
24
Эрик Гарсия
74′
17
Марк Касадо
Статистика
Реал
Барселона
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
23
15
Удары в створ
10
6
Угловые
12
4
Фолы
12
9
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше