«Шанхай» Слуцкого проиграл в Лиге чемпионов клубу из Малайзии

«Шаньхай Шэньхуа» уступил малайзийскому «Джохору» со счетом 1:3 в матче 4-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Hiroki Watanabe/Getty Images

В составе победителей голы забили Хонатан Сильва (48, 87-я минуты) и Оскар Аррибас (63). У «Шанхая» единственный мяч на счету Сауло Минейро (71).

Команда Леонида Слуцкого проиграла впервые за семь последних матчей. «Шанхай Шэньхуа» опустился на десятое место в таблице с четырьмя очками и пока не проходит в плей-офф. «Джохор» поднялся на вторую строчку, имея в активе семь баллов.

В следующем матче турнира 26 ноября «Шанхай» примет японский «Кобе», а «Джохор» днем ранее сыграет в Австралии с клубом «Мельбурн Сити».

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» дошел в Лиге чемпионов до ⅛ финала, где уступил японскому «Кавасаки Фронтале».