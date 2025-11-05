«Шанхай» Слуцкого проиграл в Лиге чемпионов клубу из Малайзии

Команда Леонида Слуцкого проиграла впервые за семь последних матчей. «Шанхай Шэньхуа» опустился на десятое место в таблице с четырьмя очками и пока не проходит в плей-офф. «Джохор» поднялся на вторую строчку, имея в активе семь баллов.