«Шанхай» Слуцкого проиграл в Лиге чемпионов клубу из Малайзии

В составе победителей голы забили Хонатан Сильва (48, 87-я минуты) и Оскар Аррибас (63). У «Шанхая» единственный мяч на счету Сауло Минейро (71).
Команда Леонида Слуцкого проиграла впервые за семь последних матчей. «Шанхай Шэньхуа» опустился на десятое место в таблице с четырьмя очками и пока не проходит в плей-офф. «Джохор» поднялся на вторую строчку, имея в активе семь баллов.
В следующем матче турнира 26 ноября «Шанхай» примет японский «Кобе», а «Джохор» днем ранее сыграет в Австралии с клубом «Мельбурн Сити».
В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» дошел в Лиге чемпионов до ⅛ финала, где уступил японскому «Кавасаки Фронтале».