Кудерметова в полуфинале Итогового турнира, Захарян в Ла Лиге, Демин в НБА, Капризов в НХЛ: что смотреть сегодня

Теннис. Итоговый турнир WTA. Полуфинал. Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова (США/Чехия, 2) — Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия, 4)
15:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В заключительном туре группового этапа российско-бельгийский дуэт обыграл олимпийских чемпионок Сару Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:3 и вышел в полуфинал. Вероника Кудерметова второй сезон подряд вышла на Итоговом чемпионате WTA. В прошлом году россиянка выступала в паре с Чжань Хаоцин и остановилась на стадии полуфинала. Сейчас соперницами Вероники и Элисе в битве за место в финале станут Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова. Соперницы уже пересекались в этого году в полуфинале US Open, и тогда успешнее были теннисистки их США и Чехии. Во втором полуфинале встретятся дуэты Се Шувэй/Елена Остапенко и Тимя Бабош/Луиза Стефани.
Футбол. Чемпионат Испании. 12-й тур. «Реал Сосьедад» — «Эльче»
22:50. Где смотреть: «Матч ТВ».
Арсен Захарян вошел в заявку на матч и сможет принять участие в сегодняшнем матче против «Эльче». В прошлой игре с «Атлетиком» из Бильбао (3:2) футболист сборной России досрочно покинул поле из-за небольшой травмы, а затем на неделе пропустил несколько тренировок сан-себастьянцев. Всего 22-летний Арсен Захарян провел 6 матчей за «Реал Сосьедад» в этом сезоне и забил 1 гол. «Реал Сосьедад» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В случае победы коллектив из Страны басков сможет опередить «Эльче», в активе которого 14 баллов.
НХЛ. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Миннесота»
03:00 (в ночь на субботу). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Айлендерс» и «Миннесота» на данный момент набрали 14 и 13 очков, соответственно. В составе команды из Нью-Йорк, вероятнее всего, на лед выйдет голкипер Илья Сорокин. А вот нападающие Максим Цыплаков и Максим Шабанов с большой вероятностью пропустят матч против «Миннесоты», в составе которой на лед выйдут Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко и Яков Тренин. Сможет ли лидер «Миннесоты» Капризов ярко проявить себя в Нью-Йорке или удастся блеснуть голкиперу «Айлендерс» Сорокину?
НБА. Регулярный чемпионат. «Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс»
03:30 (в ночь на субботу). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
В последнем матче баскетболисты «Бруклин Нетс» прервали серию поражений в матчах регулярного чемпионата НБА, переиграв команду «Индиана Пэйсерс». 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 13 минут, впервые не набрав ни одного очка. Лидерами коллектива из Нью-Йорка по очкам в этом матче стали легкий форвард Майкл Портер и центровой Николас Клэкстон. «Бруклин» одержал первую победу в текущем сезоне после семи поражений. «Детройт» на старте сезоне победил в 6 матчах при 2 поражениях. Именно «Пистонс» считаются фаворитами предстоящего поединка. Сможет ли Егор Демин реабилитироваться за предыдущий матч и набрать очки в игре против «Детройта»?