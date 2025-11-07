Кудерметова в полуфинале Итогового турнира, Захарян в Ла Лиге, Демин в НБА, Капризов в НХЛ: что смотреть сегодня

В заключительном туре группового этапа российско-бельгийский дуэт обыграл олимпийских чемпионок Сару Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:3 и вышел в полуфинал. Вероника Кудерметова второй сезон подряд вышла на Итоговом чемпионате WTA. В прошлом году россиянка выступала в паре с Чжань Хаоцин и остановилась на стадии полуфинала. Сейчас соперницами Вероники и Элисе в битве за место в финале станут Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова. Соперницы уже пересекались в этого году в полуфинале US Open, и тогда успешнее были теннисистки их США и Чехии. Во втором полуфинале встретятся дуэты Се Шувэй/Елена Остапенко и Тимя Бабош/Луиза Стефани.