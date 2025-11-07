Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.78
П2
3.17
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.15
П2
3.59
Футбол. Франция
22:45
Париж
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.67
П2
3.26
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2

Кудерметова в полуфинале Итогового турнира, Захарян в Ла Лиге, Демин в НБА, Капризов в НХЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы, 7 ноября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Теннис. Итоговый турнир WTA. Полуфинал. Тэйлор Таунсенд/Катержина Синякова (США/Чехия, 2) — Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия, 4)

15:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В заключительном туре группового этапа российско-бельгийский дуэт обыграл олимпийских чемпионок Сару Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:3 и вышел в полуфинал. Вероника Кудерметова второй сезон подряд вышла на Итоговом чемпионате WTA. В прошлом году россиянка выступала в паре с Чжань Хаоцин и остановилась на стадии полуфинала. Сейчас соперницами Вероники и Элисе в битве за место в финале станут Тэйлор Таунсенд и Катержина Синякова. Соперницы уже пересекались в этого году в полуфинале US Open, и тогда успешнее были теннисистки их США и Чехии. Во втором полуфинале встретятся дуэты Се Шувэй/Елена Остапенко и Тимя Бабош/Луиза Стефани.

Футбол. Чемпионат Испании. 12-й тур. «Реал Сосьедад» — «Эльче»

22:50. Где смотреть: «Матч ТВ».

Арсен Захарян вошел в заявку на матч и сможет принять участие в сегодняшнем матче против «Эльче». В прошлой игре с «Атлетиком» из Бильбао (3:2) футболист сборной России досрочно покинул поле из-за небольшой травмы, а затем на неделе пропустил несколько тренировок сан-себастьянцев. Всего 22-летний Арсен Захарян провел 6 матчей за «Реал Сосьедад» в этом сезоне и забил 1 гол. «Реал Сосьедад» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В случае победы коллектив из Страны басков сможет опередить «Эльче», в активе которого 14 баллов.

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Миннесота»

03:00 (в ночь на субботу). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Айлендерс» и «Миннесота» на данный момент набрали 14 и 13 очков, соответственно. В составе команды из Нью-Йорк, вероятнее всего, на лед выйдет голкипер Илья Сорокин. А вот нападающие Максим Цыплаков и Максим Шабанов с большой вероятностью пропустят матч против «Миннесоты», в составе которой на лед выйдут Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко и Яков Тренин. Сможет ли лидер «Миннесоты» Капризов ярко проявить себя в Нью-Йорке или удастся блеснуть голкиперу «Айлендерс» Сорокину?

НБА. Регулярный чемпионат. «Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс»

03:30 (в ночь на субботу). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В последнем матче баскетболисты «Бруклин Нетс» прервали серию поражений в матчах регулярного чемпионата НБА, переиграв команду «Индиана Пэйсерс». 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 13 минут, впервые не набрав ни одного очка. Лидерами коллектива из Нью-Йорка по очкам в этом матче стали легкий форвард Майкл Портер и центровой Николас Клэкстон. «Бруклин» одержал первую победу в текущем сезоне после семи поражений. «Детройт» на старте сезоне победил в 6 матчах при 2 поражениях. Именно «Пистонс» считаются фаворитами предстоящего поединка. Сможет ли Егор Демин реабилитироваться за предыдущий матч и набрать очки в игре против «Детройта»?

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше